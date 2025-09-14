Slušaj vest

Velika tuča izbila je tokom komemoracije u čast Čarlija Kirka, političkog aktiviste ubijenog u sredu na Univerzitetu u dolini Jute. Do sukoba je došlo ispred Kapitola savezne države Ajdaho u Bojseu.

Muškarac u beloj majici i sa rancem u bojama duge, vozeći bicikl, navodno je uzviknuo: "J… Čarlija Kirka", što je izazvalo bes među okupljenima.

Policija ga je kasnije identifikovala kao 41-godišnjeg Terija Vilsona, lokalnog aktivistu pokreta Black Lives Matter, preneo je KIVI.

1/6 Vidi galeriju Tuča pristalica i protivnika Čarlija Kirka u Ajdahou. Foto: Screenshot Fox News, John Locher/AP, Screenshot Fox News

Sukob sa drugim učesnikom i masovna tuča

Nakon što ga je napao 51-godišnji Alfonso Ajala, nastala je žučna rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.

Dok je deo mase uzvikivao "USA! USA!", drugi su pokušavali da ih smire, Vilson je oboren na zemlju, udaran i šutiran, pre nego što je uspeo da ustane i uzvrati udarcima.

Na snimku se vidi da je tuča trajala dok policija i drugi okupljeni nisu intervenisali. Vilson je zatim prešao ulicu, psovao masu i pozivao se na "slobodu govora".

Hapšenja i optužbe

Policija je na kraju uhapsila i Vilsona i Ajalu. Kod Vilsona su pronađeni pištolj i marihuana. On se suočava sa prekršajnim optužbama za narušavanje javnog reda i mira, nošenje oružja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i posedovanje marihuane.

Posle bolničkog tretmana prebačen je u zatvor okruga Ada, piše Foks njuz.

Ajala je takođe priveden i optužen za narušavanje javnog reda i mira.

Vilsonova prošlost i ranija hapšenja

Lokalni mediji podsećaju da Vilson ima dugu istoriju aktivizma i hapšenja. Godine 2021. uhapšen je zbog vandalizovanja spomenika "Sedeći Linkoln" u parku Julija Dejvis, kada ga je polio bojom i izmetom i postavio improvizovane natpise.