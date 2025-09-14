Slušaj vest

- Voleo bih da vidim da se zemlja oporavi. Ali suočavamo se s grupom radikalnih levičarskih fanatika koji ne igraju pošteno i nikada nisu - rekao je Tramp u intervjuu za NBC news.

Donald Tramp je u intervjuu poručio i da se levici ne dopadaju aktuelna dešavanja u Sjedinjenim Državama jer on i njegova administracija "beleže velike pobede".

Ubistvo Čarlija Kirka izazvalo je javnu debatu o sve većoj polarizaciji političkog dijaloga u Sjedinjenim Državama. Guverner Jute, republikanac Spenser Koks, pozvao je na veću toleranciju i prestanak međusobnog optuživanja.

Za ubistvo Kirka osumnjičen je Tajler Robinson (22) iz američke savezne države Juta. On je, kako se navodi, pucao u Kirka tokom njegovog obraćanja na Univerzitetu Juta Veli u sredu.

Istražitelji navode da su na mestu zločina pronađene čaure sa ugraviranim referencama na fašizam, internet mimove i video-igre.

Protiv Robinsona su podignute optužnice za teško ubistvo, upotrebu vatrenog oružja sa teškim telesnim povredama i ometanje pravde. Istraga o njegovim motivima je u toku.