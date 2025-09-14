Ukrajinska ratna mornarica je pogodila komunikacioni centar ruske Crnomorske flote u Sevastopolju.
ŽESTOK NAPAD
POGOĐEN CENTAR RUSKE CRNOMORSKE FLOTE! Ukrajinska mornarica u akciji, napadnut Sevastopolj! (FOTO)
Ukrajinska mornarica saopštila je 14. septembra da je ranije ove nedelje napala komunikacioni centar Crnomorske flote Rusije u okupiranom Sevastopolju, piše Kijev independent.
Meta napada - 184. istraživački centar
Prema izjavi mornarice, komunikacioni centar koji koordinira operacije jedinica Crnomorske flote bio je smešten na lokaciji 184. istraživačkog centra i centra za testiranja.
Napad se dogodio tokom noći 11. septembra, a mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posledice udara.
Sevastopolj - ključna baza Crnomorske flote
Sevastopoljsluži kao baza Crnomorske flote još pre aneksije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi dronovima, raketama i dalekometnim bespilotnim letelicama primorali su Kremlj da smanji svoje mornaričko prisustvo na poluostrvu.
Uništena ruska plovila
Ukrajina je uništila više ruskih brodova, uključujući: desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih brodova.
Širenje napada na druge lokacije Crnomorske flote
Smanjena ruska prisutnost u Sevastopolju događa se dok Ukrajina pojačava napade dronovima na druge lokacije Crnomorske flote.
Ukrajinski dron pogodio brod ruske Crnomorske flote kod Novorosijska Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X
Dana 6. jula dronovi su pogodili objekte floteu Novorosijsku u Krasnodarskom kraju, ključnoj luci istočno od Krima preko Kerčkog moreuza.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
