Policija je objavila da se okupilo oko 110.000 ljudi, kako su izvestili mediji. Ipak, po snimcima nastalim iz vazduha čini se da je bilo više ljudi, ali je teško sa sigurnošću reći koliko više.

Robinson je kasno juče popodne tvrdio da je bilo čak tri miliona demonstranata.

Uveče je objavio snimak reke ljudi na ulicama Londona, koji je snimio helikopter Gardijana.

"Helikopter pokazuje milione okupljenih patriota"

- Gardijan je danas objavio da je na našem londonskom skupu bilo "110.000" ljudi. Ali, paradoksalno, imali su svoj helikopter koji je jasno pokazao milione okupljenih patriota. Tradicionalni mediji još jednom dokazuju da će vam bez oklevanja lagati u lice zbog sopstvenih interesa. Zato im više niko ne veruje. Mi smo sada mediji - napisao je Robinson, a Ilon Mask je takođe podelio objavu uz komentar: "Vi ste sada mediji."

Zanimljivo je, međutim, da je Maskov Grok, kao odgovor korisniku koji je tražio da analizira broj ljudi u videu, napisao da je prema njegovim procenama bilo do 150.000 ljudi, ali je pitanje kako je Grok uopšte došao do procene. Maskov AI četbot je takođe napisao da tvrdnje o milionima ljudi deluju preuveličano.

Protest kao vrhunac napetog leta u Britaniji, sukobi sa policijom

Podsećanja radi, u centru Londona održan je veliki marš pod nazivom "Ujedinimo Kraljevstvo", koji je organizovao antiimigracioni aktivista Tomi Robinson. Učesnici su nosili britanske, engleske, američke i izraelske zastave i kape sa natpisom MAGA američkog predsednika Donalda Trampa. Uzvikivali su slogane protiv imigracije i premijera Kira Starmera, a na transparentima su se mogle videti poruke poput "pošaljite ih kući". Robinson je opisao skup kao proslavu slobode govora, a među demonstrantima je bilo i dece.

U isto vreme održan je i mnogo manji kontraprotest "Ustanimo protiv rasizma". Policija je rasporedila više od 1.600 policajaca, uključujući konjicu i pojačanje iz drugih delova zemlje. Sukobi su izbili kada su demonstranti pokušali da probiju policijske kordone i priđu kontrademonstrantima, saopštila je policija. Nekoliko policajaca je napadnuto, a situacija je smirena dodatnim snagama.

Protest je kulminacija napetog leta u Britaniji, tokom kojeg su održavani skupovi ispred hotela u kojima borave migranti.

Robinson, čije je pravo ime Stiven Jaksli-Lenon, ima nekoliko krivičnih presuda i iako ga podržavaju određene poznate ličnosti poput Ilona Maska, politička stranka Reform UK drži distancu od njega. Njegove pristalice tvrde da se bore za slobodu govora i zaustavljanje ilegalnih migracija.

Imigracija je postala dominantno političko pitanje u Britaniji poslednjih meseci, zasenivši ekonomske probleme. Zemlja beleži rekordan broj zahteva za azil, a samo ove godine više od 28.000 ljudi je prešlo Lamanš u malim čamcima.