Meksičke vlasti su potvrdile da je najmanje 15 ljudi stradalo u katastrofalnoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u Meksiku.

Nesreća se dogodila kada je minibus (kombi) pun radnika udario u automobil i taksi, nakon čega je izbio požar. Incident se dogodio na putu koji povezuje gradove Merida i Kampeče na poluostrvu Jukatan, piše britanski list San.

Šokantni snimci prikazuju vozilo obavijeno plamenom i gustim crnim dimom.

Prema izveštaju lista "Dijario de Jukatan", minibus je eksplodirao posle direktnog sudara, a 14 ljudi, uključujući vozača, ostali su spaljeni ili zgužvani unutar vozila.

Još jedna osoba je poginula na licu mesta, čime je broj žrtava dostigao 15. Tri osobe su izvučene žive i prebačene u obližnje bolnice.

Svedoci su opisali jezivu scenu.

Ljudi su bili zarobljeni u minibusu i vozilima koji gore, dok su drugi ležali nepomično na putu.

Vatrogasci, medicinski timovi i policija požurili su da ugase vatru i spasu preživele.

Nacionalna garda i forenzičke ekipe obezbedile su mesto nesreće. Zvaničnici još nisu objavili identitet stradalih niti tačan uzrok nesreće.

Najgora saobraćajna tragedija u Jukatanu u poslednjih 50 godina

Prema lokalnim izveštajima, ova nesreća je najgora na Jukatanu u poslednjih pola veka. Prethodna najsmrtonosnija nesreća dogodila se 1979. godine, kada je autobus prevrnuo, pri čemu je poginulo 11 ljudi, a 43 su povređena.

Guverner Hoakin Dijaz Mena izrazio je saučešće porodicama nastradalih.

- Izražavamo solidarnost i podršku porodicama nastradalih u ovom bolnom trenutku. Od prvog izveštaja, hitne službe, bezbednosne i zdravstvene ekipe rade na pružanju hitne pomoći - rekao je on.

Nedavne slične nesreće u regionu

Samo nekoliko dana ranije, voz je udario dvospratni autobus u Atlakomulku, 130 km severozapadno od Meksiko Sitija, pri čemu je poginulo desetoro ljudi, a na desetine ih je povređeno.

Video snimci prikazuju voz koji se zabija u autobus i vuče ga niz prugu stotinama metara.