Direktor FBI, Keš Patel, suočava se sa istragom američkog Kongresa zbog rukovođenja istragom povodom ubistva konzervativnog komentatora Čarlija Kirka, nakon ranih izveštaja o greškama, uključujući pogrešno objavljivanje na društvenim mrežama da je "osumnjičeni" u pritvoru.

Patel će se pojaviti u utorak i sredu pred Odborima za pravosuđe Senata i Predstavničkog doma, gde se očekuje da odgovori na pitanja ne samo o načinu na koji je FBI postupao u slučaju Kirka, već i o tome da li može stabilizovati agenciju podeljenu političkim sukobima i unutrašnjim problemima od njegovog imenovanja, dok toksične političke podele opterećuju američku naciju.

Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je Patela u subotu zbog brzine kojom je FBI identifikovao i uhvatio navodnog ubicu Tajlera Robinsona.

Kritike i sumnja konzervativaca

Ipak, kritike nisu prestale ni među istomišljenicima iz konzervativnog kruga, koji se sada pitaju da li je Patel kvalifikovan da vodi glavnu američku agenciju za sprovođenje zakona, sa 38.000 zaposlenih, uključujući 13.000 agenata.

Kristofer Rufo, član konzervativnog instituta Institut Menhetn, naveo je u izjavi na "Iksu" da je "vreme da republikanci procene da li je Keš Patel pravi čovek za vođenje FBI".

- Radio je katastrofalno poslednjih dana i nije jasno da li ima operativnu stručnost da istražuje, infiltrira se i razbija nasilne pokrete, bez obzira na ideologiju, koji ugrožavaju mir u SAD-u - ističe Rufo.

On je dodao da je razgovarao sa mnogim konzervativnim liderima koji podržavaju Trampovu administraciju, ali niko od njih nije siguran da trenutna struktura FBa može da izvrši ove zadatke.

Konzervativni komentator Erik Erikson takođe je rekao da je "situacija u FBI zabrinjavajuća."

Greška u ranijoj objavi i reakcije

Prethodni izveštaji "Gardijana" naveli su da su Patela ismevala i krajnje desničarska udruženja zbog "nespretnog odgovora" na ubistvo Kirka.

- Osumnjičeni za današnje stravično ubistvo koje je odnelo život Čarlija Kirka sada je u pritvoru - napisao je na "Iksu" nekoliko sati posle ubistva, Patel.

Kasnije se ispostavilo da je to netačno, a uskoro je objavio da je osoba u pritvoru puštena. Senator Dik Darbin opisao je ovu grešku kao "amaterski potez" i doveo je u pitanje Patelov profesionalizam.

Sukobi unutar FBI i tužbe

Tokom potrage, Patel je navodno besan kritikovao osoblje FBI što ga nije pravovremeno obavestilo, uključujući i to da mu fotografija osumnjičenog nije odmah prikazana, prenosi AP.

Istog dana kada je Kirk ubijen, Patel se suočio i sa tužbom tri visoka zvaničnika FBI, koji su smenjeni u avgustovskoj čistki, a koju su okarakterisali kao odmazdu Trampove administracije.

Među njima je bio Brajan Driskol, koji je kao vršilac dužnosti direktora FBI u ranim danima Trampove administracije odbio da otkrije imena agenata koji su istraživali nerede 6. januara 2021. u Kapitolu.

Driskol tvrdi da je smenjen nakon što je osporio vođstvo u vezi sa otkazom FBI agenta pogrešno identifikovanog na društvenim mrežama.

Dodatna pitanja i prioriteti

Patel se suočava i sa pitanjima o tome kako je pratio Trampove pritužbe dugo nakon završetka istrage o Rusiji, kao i o preraspodeli resursa u kojoj je prioritet borba protiv ilegalne imigracije i uličnog kriminala.