Nik Fuentes, vođa kontroverznog desničarskog pokreta, demantovao je spekulacije na društvenim mrežama i u nekim medijima da su njegovi sledbenici, poznati kao Grojpersi, odgovorni za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Sumnje su se pojavile nakon što su na čaurama pronađenim na mestu zločina otkrivene poruke koje se naizgled povezuju s ovim pokretom, a koje je navodno napisao osumnjičeni 22-godišnji atentator Tajler Robinson.

Podsetimo, Robinson je uhapšen pre tri dana zbog sumnje da je upucao i ubio Kirka. Prema rečima guvernera Jute Spensera Koksa, priznao je zločin članu porodice, konkretno ocu.

Identifikovan je pomoću snimaka nadzornih kamera sa Univerziteta u dolini Jute, gde je Kirkova organizacija Turning Point USA započela nacionalnu turneju.

Policija je u blizini oružja za koje se veruje da je korišćeno u ubistvu pronašla čaure s porukama koje sugerišu da je osumnjičeni Robinson bio deo pokreta Grojpersa, izjavila je za Rojters Rejčel Klajnfeld iz Fondacije za međunarodni mir.

Ipak, zasad nema čvrstih dokaza koji bi Robinsona direktno povezali s Fuentesom ili pokretom.

Ko su Grojpersi?

Jedna od poruka glasila je "O Bela ćao, Bela ćao, Bela ćao, ćao, ćao!", što je referenca na italijansku antifašističku himnu. "Njujork tajms" izvestio je da se verzija te pesme nalazi na Spotifaj plejlisti namenjenoj Grojpersima, dok su drugi korisnici društvenih mreža ukazali na fotografiju na Fejsbuku na kojoj Robinson navodno referiše na mim koji šire Grojpersi.

Pokret Grojpersa pojavio se 2019. godine kao grupa sledbenika Nika Fuentesa. Grojpersi su grupa alt-desničarskih, belih i hrišćanskih nacionalističkih aktivista koje predvodi kontroverzni Nik Fuentes.

Pokret je postao poznat po pokušajima uvođenja radikalne politike u mejnstrim konzervativizam u Sjedinjenim Državama, a članovi su učestvovali u napadu na američki Kapitol 6. januara 2021. godine i protestima koji su mu prethodili.

Fuentes je ometao Kirkove događaje

Sam Fuentes bio je prisutan ispred zgrade Kapitola, slaveći prekid rada Kongresa, ali nije optužen. Ipak, zbog svoje uloge u planiranju protesta, on i njegov saradnik Patrik Kejsi pozvani su na svedočenje pred Odborom Predstavničkog doma SAD.

Njihova meta su druge konzervativne grupe i pojedinci čije stavove smatraju previše umerenim. Tokom 2019. godine, Fuentes je podsticao svoje pristalice da ometaju javne nastupe konzervativaca bliskih Donaldu Trampu, uključujući i događaje koje je vodio Čarli Kirk, osnivač grupe Turning Point USA, gde su postavljali homofobna i antisemitiska pitanja.

"Mi smo desno krilo Republikanske stranke"

Iako se Grojpersi predstavljaju kao branioci hrišćanskog konzervativizma, tradicionalnih vrednosti i američkog nacionalizma, njihova ideologija se oštro razlikuje od tradicionalnih konzervativnih načela. Odbacuju mejnstrim konzervativne organizacije kao nedovoljno nacionalističke i nedovoljno probelačke, primenjujući taktike infiltracije i radikalizacije.

Sam Fuentes je izjavio da su ga Jevreji "ugnjetavali" i okrivio je jevrejsku zajednicu za antisemitizam. Grojpersi krive mejnstrim konzervativni pokret i levicu za "uništavanje bele Amerike", a protive se i imigraciji i globalizmu.

- Mi smo desno krilo Republikanske stranke - rekao je Fuentes.

- Moramo biti na desnici, vući umerene republikance i vrišteći ih voditi u budućnost. U istinski reakcionarnu stranku - rekao je.

Godine 2022. zalagao se za "beli ustanak" kako bi se Donald Tramp vratio na vlast te za to da SAD prestanu da održavaju izbore i ukine Kongres.

Saradnici se često odriču Fuentesa

Pokret je u više navrata pokušao da stekne političku podršku, ali političari koje su podržavali često su ih se kasnije odricali. Kandidati koje je Fuentes podržao na izborima 2022. godine, poput Džoa Kenta i Laure Lumer, takođe su se distancirali od njega ili su izgubili izbore.

Krajem 2022. i početkom 2023. godine, pokret se odmaknuo od podrške Trampu i približio predsedničkoj kampanji Kanjea Vesta. Fuentes je čak prisustvovao kontroverznoj večeri s Vestom i Trampom u Mar-a-Lagu. Međutim, i ta saradnja se neslavno završila nakon što je Vest otpustio Fuentesa iz svoje kampanje u maju 2023. godine.

Kirk ih je zvao ekstremistima

Politički sukob koji je u Sjedinjenim Američkim Državama postao poznat kao "Grojper ratovi" privukao je nacionalnu pažnju, ne samo zbog svojih taktika već i zbog guranja belih nacionalističkih ideja u mejnstrim konzervativne krugove.

Kao odgovor na ove događaje, Čarli Kirk nazvao je pripadnike pokreta Grojper ekstremistima.

Tom je prilikom branio svoj pristup konzervativizmu kao inkluzivan, ističući kako bi pokret trebao biti otvoren za ljude svih porekla te nedvosmisleno odbacivati rasizam i homofobiju.

"Grojper ratovi" privukli su široku medijsku pažnju, otkrivajući duboke podele unutar američke desnice, posebno među mlađim glasačima. Konzervativni komentatori poput Bena Šapira i Dana Krenšava osudili su pokret, nazivajući ga "alt-desnicom 2.0" i rebrendiranom verzijom pokreta koji promoviše mržnju.

"Nameštaju nam za ubistvo Kirka"

Kirk je bio česta meta Grojpersa jer su njegova stajališta smatrali previše umerenim. Zbog takvih aktivnosti, Fuentesu i njegovim sledbenicima zabranjen je pristup događajima Kirkove organizacije, kao i godišnjoj Konzervativnoj političkoj akcijskoj konferenciji (CPAC).

Nik Fuentes oštro je odbacio optužbe. "Mojim sledbenicima i meni glavni mediji trenutno podvaljuju ubistvo Čarlija Kirka na temelju doslovno nula dokaza", napisao je juče na društvenoj mreži X.

Iako je priznao da se često protivio Kirku, poručio je svojim sledbenicima da ne odobrava ubistvo.