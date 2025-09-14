OVO JE TRANSRODNI PARTNER UBICE ČARLIJA KIRKA! Otkriveni novi detalji o romantičnoj vezi sa Tajlerom Robinsonom, igricama i podršci Bajdenu! (FOTO/VIDEO)
Transrodni partnerosumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, prema pisanju Dejli mejla, javno je na internetu delio objave u kojima pokazuje simpatije prema bivšem američkom predsedniku Džou Bajdenu.
Identitet Tajlerovog partnera i onlajn nalozi
Lens Tvigs (22), koji želi da postane profesionalni gejmer i koji je cimer osumnjičenog Tajlera Robinsona (22), u objavi na Reditu pohvalio je Bajdena.
Tvigs je bio u procesu tranzicije i navodno u romantičnoj vezi sa Robinsonom. Na društvenim mrežama koristi ime "lancelotte".
Na platformi Steam Tvigs je ranije imao korisnička imena "lancelotte" i "lancelott3", dok je na nalogu kao "pravo ime" sve do decembra prošle godine stajalo "Lens", da bi potom promenio u "Luna".
Onlajn aktivnosti i izjave
Tvigs je bio aktivan na transrodnim forumima na Reditu, gde je pominjao da je iz Jute, ali i u grupama koje se bave temama poput smanjenja rasta brade i razvoja kukova tokom hormonske terapije.
Takođe je pričao o izbacivanju iz kuće od strane porodice iz religijskih razloga. Njegova porodica, kako se čini, ima konzervativna hrišćanska uverenja. Sestra prati Eriku Kirk na Instagramu.
Robinson i "furry" svet
Robinson je bio povezan sa sajtom FurAffinity.net, platformom za ljubitelje antropomorfnih životinja i kostima ("furry" subkultura).
Korisničko ime "craftin247", koje je Robinson koristio na raznim onlajn nalozima, registrovano je na FurAffinity dva meseca pre atentata.
Na njegovim mecima pronađeni su natpisi povezani sa "furry" internet mimovima, poput "Notices, bulges, OwO what’s this?".
Gejming profil i veze sa Robinsonom
Robinson je bio strastveni gejmer, koristio je ime "Craftin247" na Steamu, Venmo aplikaciji i Snapchatu. Na nalogu je kao "pravo ime" bilo "Tyler", a lokacija - Juta. Profilna slika bila je Kermit Žaba. Ukupno je proveo preko 2.148 sati u igricama i bio aktivan na platformi 10 godina.
Policijska istraga i uloga Tvigsa
Policija je u sudskom dokumentu navela da je Robinsonov cimer Tvigs dobrovoljno predao inkriminišuće poruke, u kojima Robinson pominje skrivanje pištolja i graviranje poruka na mecima. Tvig nije optužen ni za kakav zločin i sarađuje sa policijom.
Šest izvora bliskih istrazi potvrdilo je za Axios da je Robinson bio u romantičnoj vezi sa Tvigsom.
Reakcija porodice i javnosti
Tvigsova porodica nije želela da komentariše njegovu rodnu tranziciju. Njegov deda, Džeri Tvigs, potvrdio je da je unuk razgovarao sa policijom, ali da on sam nije bio u kontaktu s njim.
Suđenje i političke reakcije
Robinson će u utorak izaći pred sud u Juti zbog optužbi za teško ubistvo, pucanje iz vatrenog oružja i ometanje pravde.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da želi smrtnu kaznu za Kirkovog ubicu, a Čarlija je opisao kao "najplemenitiju osobu".
Kirk, otac dvoje dece i poznat po svojim MAGA stavovima i debatama sa studentima širom SAD, odmah se srušio nakon što je pogođen metkom.
