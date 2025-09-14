Slušaj vest

Palestinske porodice masovno napuštaju grad Gazu, neke su nagurane u kamionete, druge beže peške, dok izraelske snage nastavljaju ofanzivu na glavni urbani centar teritorije.

Roditelji nose decu, dok stariji idu polako, izveštava novinar AFP-a. U dugačkom redu ljudi koji su krenuli ka jugu, po naređenju izraelske vojske, bili su i jedan čovek u invalidskim kolicima i drugi sa štakama, prenosi list Al-Arabija.

Naređenje za evakuaciju

Izraelska vosjka je izdala više upozorenja za evakuaciju grada Gaze, ali su mnogi stanovnici rekli AFP-u da nemaju gde da odu, ističući da je Izrael više puta bombardovao i jug zemlje, gde je pozivao ljude da se sklone.

Ove scene masovnog bežanja iz Gaze dešavaju se u trenutku kada je američki državni sekretar Marko Rubio stigao u Izraelkako bi izrazio podršku, uprkos izraelskom napadu na Katar.

Upozorenja izraelske vojske

Portparol izraelske vojske za odnose s medijima na arapskom jeziku, Avičaj Adrae, u nedelju je izdao upozorenje stanovnicima luke u Gazi i naselja Al-Rimal da odmah pređu u "humanitarnu zonu" na jugu, gde stanovnici tvrde da više nema mesta ni za podizanje šatora.

Dan ranije izjavio je da je više od 250.000 stanovnika Gaze već pobeglo, dok je civilna odbrana Gaze navela da je ta cifra bliža broju od 68.000 ljudi.

Glad, iscrpljenost i strah

Pre poslednjih napada, Ujedinjene nacijeprocenile su da u i oko grada Gaze živi oko milion ljudi, a prošlog meseca su zvanično proglasile glad.

Snimci AFP-a prikazuju iscrpljene porodice koje se kreću duž obalskog puta blizu Nusejrata južno od Gaze, sa stvarima nagomilanim na vozilima.

U samom gradu, "bombardovanje ne prestaje od zore", rekla je Um Ala Šaban (45), stanovnica distrikta Tal al-Hava na jugozapadu Gaze.

- Nismo spavali celu noć. Zvuci granatiranja i eksplozija ne prestaju. Avijacija je bombardovala mnoge kuće. Deca su vrištala od straha. Ne znamo gde da idemo. Bombardovanje je svuda - rekla je ona.

"Stanje panike i užasa"

Mohamed Gazal (32), koji je pobegao iz naselja Šudžaja, takođe je rekao da su napadi neumoljivi.

- Živimo u stanju panike i ekstremnog straha. Granatiranje ne prestaje od zore, eksplozije su snažne, pucnjava neprekidna. Izraelske snage koriste zastrašujuće metode i pojačavaju bombardovanje da bi nas naterale da pobegnemo na jug - ispričao je on.

Leci upozorenja Poslednjih dana izraelska vojska gađala je više višespratnica u Gazi, tvrdeći da ih koriste pripadnici Hamasa

U nedelju je saopštila da je pogodila još jednu zgradu gde je Hamas, navodno, postavio "osmatračnice za praćenje kretanja trupa".

AFP je takođe video izraelske letke bačene na oblast, na kojima piše da se nalaze u "opasnoj borbenoj zoni", poruka koju vojska ponavlja nedeljama.