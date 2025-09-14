Slušaj vest

Svet gori na više strana istovremeno. Amerika je potresena ubistvom Čarlija Kirka, bliskog saradnika Donalda Trampa u Juti. Francusku tresu strašni nemiri koji prete da prerastu u ozbiljnu političku krizu.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

U Nepalu, jezivi incidenti odneli su živote čak 25 ljudi, unoseći dodatni strah i nestabilnost u toj regiji. Australija i Kanada suočavaju se s rastućim problemima imigracije i geopolitičkim tenzijama. Ukrajina, Rusija, Gaza, broje stotine mrtvih dnevno, a odavno nisu prva vest u medijima.

Običnom čoveku izgleda da su "vrata pakla" otključana. Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Perko Matović, politikolog, Aleksandar Radić, vojni analitičar, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku, kao i Saša Pešić, novinar Kurira koji se u program uključio uživo iz Pariza kako bi govorio o protestima i padu Vlade u ovoj državi.

Matović: Ubistvo Kirka je politički motivisano

Matović veruje da u slučaju ubistva Čarlija Kirka motiv mora biti politički, jer ukoliko je ubijen politički akter, onda motiv za to ubistvo uvek i sam mora biti politički:

- Ovo je svakako politički motivisano, ali sumnjam da je organizovano i da neko stoji iza ovoga. Direktor FBI-a je rekao da je čovek sam dejstvovao. Ovo nije novost za američku politiku, političko nasilje je uvek postojalo - kaže Matović.

On dodaje da se ideološki slagao sa Kirkom, te veruje da je ovo veliki gubitak posebno u omladinskoj strukturi društva.

- To je bila najveća omladinska politička organizacija u američkoj istoriji, što je veliki korak za konzervativni pokret koji je u ovoj demografiji uvek bio slabiji - kaže Matović.

Foto: Kurir Televizija

Radić: Teorije zavere su preplavile internet

Radić o činjenici da je Tramp pohvalio FBI za brzo delovanje i hvatanje ubice po imenu Tajler Robinson, kaže sledeće:

- Teorije zavere pljušte, preplavile su društvene mreže, ja mrzim teorije zavere. Internet uvek ima nekoga ko tvrdi da su reptili to organizovani, onda će neko optužiti Koreju, a uvek se optužuje i američka duboka država - kaže Radić.

On dodaje da je profil ubice i do sada poznate informacije o njemu ne ukazuju na to da je situacija išta dublja od onoga što jeste:

- Dokazi, kako su ljudi na poseban način dotakli nos u pozadini Kirka su apsurdni, ali ljudi žele da veruju u nešto. Oni žele komplikovanu priču kako bi izgledali pametno i ne žele jednostavna rešenja - kaže Radić.

On dodaje da je američko društvo podeljeno, baš kao i Srbija, ali kaže da će u Americi ova podela biti eksploatisana jer će jednoj strani ovo biti jak propagandni oslonac, dok vodeći mediji koji ne podržavaju Trampa nisu pokazali nivo profesionalnost i saosećajnosti u izveštavanju o ovoj smrti.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Đurić: Postalno je kulturno slaviti tuđu tragediju

Đurić navodi da je blago ubistvo opisati kao političko neslaganje, pa dodao:

- Postalo je kulturno slaviti tragediju druge strane. U poslednje vreme ima mnogo ovakvih napada - kaže Đurić.

On dodaje da podela postoji, a ukoliko je neko lice koje obeležava podelu kao što je Kirk bio, onda se može razumeti zašto je baš on bio targetiran:

- Problem je što je normalno ljudima da targetiraju jer se ne slažu. Zato to mora biti osuđeno. Ne morate da se slažete sa Kirkom, ali ako ubistvo postane uobičajen način borbe u politici, uskoro neće imati ko da se bavi politikom - kaže Đurić

Đurić kaže da je poenta rešavanja problema da moramo sukobiti mišljenja, a ne ukloniti ona mišljenja koja nam se ne dopadaju.

Pešić: Francuska ne može da funkcioniše jer nema apsolutnu većinu u Skupštini

Pešić je u svom uključenju iz Pariza o činjenici da je za manje od dve godine promenjeno četiri premijera, a da analitičari navode da je predsednik Emanuel Markon pogoršao krizu raspisivanjem vanrednih izbora rekao:

- Francuska je upala u institucionalnu krizu kada je nakon izbora prošle godine rezultat tih izbora primorao Makrona da raspiše prevremene izbore za Nacionalnu skupštinu. To se pokazao kao loš korak, od tada Francuska nema ni jednu apsolutnu većinu neke stranke ili koalicije - kaže Pešić.

Saša Pešić Foto: Kurir Televizija

Pešić kaže da ovo otežava funkcionisanje države i donošenje jakih odluka, pa je i objasnio:

- Tokom vladavine Makrona od 2017. godine, ovo je sedmi premijer. Od 2022. godine do danas, kada je on ponovo pobedio na predsedničkim izborima, ovo je peti mandatar Vlade. Francuska je polarizovana na političkoj sceni - kaže Pešić.

On dodaje da je situacija takva da jedan deo Skupštine čini desni blok koji ima najveći broj poslanika kao pojdinačna stranka, dok na levom bloku postoji koalicija levice koja se sastoji od više stranaka koje ne dele stavove.

- Koalicija centrističkog bloka stranke Makrona broji trećinu mandata. Sve odluke su otežane jer nema apsolutne većina. To oslabljuje i pozicije Francuske u NATO alijansi i u odnosu sa međunarodnim partnerima - kaže Pešić.

