Ubistvo se dogodilo u sredu 10. septembra tokom događaja na Univerzitetu Juta Veli. Tajler Robinson upucao je Kirka sa krova sa kojeg mu se pružao pogled na događaj na kojem je Kirk govorio. Žrtvu je pogodio u vrat sa udaljenosti od oko 150 metara i naočigled 3.000 ljudi koliko je prisustvovalo događaju na Univerzitetu u Juti.

Usledila je višednevna potraga za ubicom u kojoj je učestvovalo 20 policijskih agencija i FBI. Robinson je uhapšen nakon što ga je, prema zvaničnim informacijama, prepoznao i prijavio njegov otac. FBI je do tog trenutka primio preko 7.000 dojava – najviše još od bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine. Ali upravo ta jedna dojava od Robinsonovog oca i porodičnog prijatelja donela je ključan pomak u ogromnoj potrazi.

Više od 30 sati drame u Americi

Američki portal CBS Njuz prikupio informacije od zvaničnika, kao i iz video i audio izvora, i sastavio vremensku liniju atentata na 31-godišnjeg Kirka.

Sreda, 10. septembar

8:29 – Osumnjičeni stiže u kampus sivim „Dodž Čelendžerom“.

11:49 – Zabeležen na kućnoj nadzornoj kameri u blizini univerziteta.

12:23 – Čarli Kirk pogođen tokom događaja. Snimci prikazuju paniku među okupljenima.

12:27 – Policijski dispečeri javljaju da je napadač na krovu obližnje zgrade, u crnoj taktičkoj opremi.

12:39 – Na lice mesta stižu FBI i šefovi lokalne policije.

14:40 – Predsednik Donald Tramp potvrđuje smrt Kirka.

Četvrtak, 11. septembar

FBI objavljuje fotografije osumnjičenog i nudi nagradu od 100.000 dolara.

Direktor FBI Kaš Patel i zamenik Dan Bongino dolaze u Jutu.

Objavljene nove fotografije osumnjičenog.

Petak, 12. septembar

6:03 – Donald Tramp na Fox News najavljuje hapšenje: „Sa velikim stepenom sigurnosti, imamo ga u pritvoru“.

8:13 – Guverner Spenser Koks potvrđuje hapšenje Tajlera Robinsona.

Kako je otac prijavio sina?

Kao i hiljade Amerikanaca zaintrigiranih potragom za napadačem koji je ubio konzervativnog političkog aktivistu Čarlija Kirka, jedan otac iz Jute video je fotografije i video-snimke osumnjičenog koje su objavile vlasti, piše CNN.

Na snimcima se vidi muškarac u crnoj majici sa orlom i američkom zastavom, kako skače sa krova zgrade Univerziteta u Juti posle pucnjave i beži u šumovito područje. Lice mu je delimično bilo zaklonjeno tamnim naočarima i bejzbol kapom. Ali otac je prepoznao tog muškarca.

„Tajlere, jesi li to ti? Ovo izgleda kao ti,“ upitao je svog sina, prema rečima zvaničnika organa reda upoznatog sa istragom, navodi ovaj medij.

Njegov sin, 22-godišnji Tajler Robinson, priznao je ocu da je upucao Kirka, rekao je zvaničnik za CNN.

„Radije bih se ubio nego predao“, odgovorio je Robinson kada ga je otac nagovarao da se preda vlastima, naveo je izvor za CNN.

Otac je ubedio Robinsona da se poveri omladinskom pastoru koji sarađuje sa kancelarijom šerifa okruga Vošington i američkom maršalskom službom, rekao je izvor iz policije, piše u tekstu.