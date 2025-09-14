KLJUČNA POSETA AMERIČKOG DRŽAVNOG SEKRETARA: Marko Rubio doputovao u Izrael, SAD pruža snažnu podršku Netanjahuu!
Stejt department je saopštio da je svrha putovanja da Rubio pruži uveravanja Izraelu u podršku SAD, uoči predstojećeg priznanja palestinske države od strane nekoliko zemalja na Generalnoj skupštini UN.
Rubio je sa Netanjahuom posetio Zid plača.
Do posete dolazi uprkos negodovanju američkog predsednika Donalda Trampa zbog izraelskog napada na lidere palestinskog islamističkog pokreta u Kataru, koji je saveznik SAD.
Bombardovanje je bilo usmereno na zvaničnike Hamasa koji su se sastali u stambenom kompleksu u srcu Dohe, glavnog grada Katara koji posreduje u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze.
Ovaj napad „neće promeniti prirodu našeg odnosa sa Izraelom, ali ćemo morati da razgovaramo o tome, kakve će posledice imati“, rekao je Rubio novinarima pre puta za Izrael.
Kurir.rs/Beta