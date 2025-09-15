Slušaj vest

Ovih 12 milijardi australijskih dolara biće potrošeno tokom deset godina na renoviranje i poboljšanje kapaciteta brodogradilišta Henderson, blizu Perta u Zapadnoj Australiji, rekao je ministar odbrane Ričard Marls.

Australija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države su 2021. godine potpisale sporazum Aukus, čiji je cilj suprotstavljanje rastućem uticaju Kine u Azijsko-pacifičkom regionu.

Marls je za Skaj njuz rekao da je brodogradilište Henderson ključni deo sporazuma Aukus.

"Reč je o onome što Australija treba da uradi da bi iskoristila ovu stratešku priliku", dodao je ministar odbrane.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaSKUVALA RODBINI ČORBU OD PEČURAKA I SVE IH POTROVALA! Petoro ljudi selo za sto za ruča - nisu slutili da im se sprema PAKAO! Trovačicu stigla STRAVIČNA kazna
erin.jpg
PlanetaUZBURKANO MORE U AZIJI: Filipini osudili gomilanje kineskih snaga u blizini spornih voda!
11206237.jpg
PlanetaRAJSKOM ARHIPELAGU PRETI PORAST NIVOA MORA: Više od 80 odsto stanovnika Tuvalua traži vize za Australiju
profimedia0255193928.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) KAMERA SNIMILA NAPAD AJKULE: Ovo je surfer (57) kojeg je raskomadala morska neman! (FOTO)
sidnej.png