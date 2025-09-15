Australija će uložiti 12 milijardi dolara (6,8 milijardi evra) kako bi jedno od svojih brodogradilišta osposobila za izgradnju flote nuklearnih podmornica, saopštila je danas vlada u Kanberi.
"KLJUČNI DEO SPORAZUMA AUKUS" Australija će uložiti 6,8 milijardi evra u brodogradilište za izgradnju nuklearnih podmornica!
Ovih 12 milijardi australijskih dolara biće potrošeno tokom deset godina na renoviranje i poboljšanje kapaciteta brodogradilišta Henderson, blizu Perta u Zapadnoj Australiji, rekao je ministar odbrane Ričard Marls.
Australija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države su 2021. godine potpisale sporazum Aukus, čiji je cilj suprotstavljanje rastućem uticaju Kine u Azijsko-pacifičkom regionu.
Marls je za Skaj njuz rekao da je brodogradilište Henderson ključni deo sporazuma Aukus.
"Reč je o onome što Australija treba da uradi da bi iskoristila ovu stratešku priliku", dodao je ministar odbrane.
