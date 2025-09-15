Slušaj vest

Muškaraci iz bande specijalizovane za krađu stoke i otmice radi otkupa napali su selo Birnin Zarma juče u zoru.

Otmica je bila u državi Zamfara, koja je kao i druge države na severozapadu i u centralnoj Nigeriji, godinama na meti smrtonosnih napada grupa koje pljačkaju, pale i kidnapuju stanovnike.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaNIGERIJA: Vlasti saopštile da se ne mogu pronaći sve žrtve brodoloma, njih oko 25
Znak nigerijske policije
PlanetaVIŠE OD 40 LJUDI NESTALO U BRODOLOMU U NIGERIJI: Desetak ljudi spaseno, u toku potraga za preživelima
shutterstock-39835846.jpg
PlanetaPOKOLJ NA SEVERU NIGERIJE: Naoružani napadači iz zasede ubili 13 pripadnika obezbeđenja
Znak nigerijske policije
PlanetaUMRO MUHAMADU BUHARI: Bivši predsednik Nigerije preminuo u 84. godini
Bayo Omoboriowo.jpg