Naoružani pripadnici kriminalne bande oteli su 18 žena i dece na severozapadu Nigerije, saopštili su lokalni zvaničnici i očevici.
HAOS U NIGERIJI: Pripadnici bande oteli 18 žena i dece
Muškaraci iz bande specijalizovane za krađu stoke i otmice radi otkupa napali su selo Birnin Zarma juče u zoru.
Otmica je bila u državi Zamfara, koja je kao i druge države na severozapadu i u centralnoj Nigeriji, godinama na meti smrtonosnih napada grupa koje pljačkaju, pale i kidnapuju stanovnike.
Kurir.rs/Beta
