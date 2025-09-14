Slušaj vest

U Americi je mlada Ukrajinka brutalno zaklana pred očima desetina ljudi. Čovek koji je sedeo iza nje hladnokrvno joj je prerezao grkljan. Četrnaest minuta umirala je u lokvi krvi. Ljudi nisu reagovali. Niko nije pružio ruku, niko nije prišao.

Kako se zove 14 minuta okretanja glave od umiruće osobe pored nas? Na ocu temu za Kurir govorili su teolog Nebojša Lazić, psiholog Nađa Tulić, kriminolog Braca Zdravković, kao i Luka Velimirović, sociolog i novinar Kurira.

Zdravković: I dalje postoji rasističko raspoloženje u SAD-u

Zdravković kaže da je situacija koja se desila vrlo specifična, jer je u pitanju grad i država koji su veoma specifični:

- SAD je kontinent. Ono što vlada u Čikagu kao moral vrednosti ne vlada na jugu Amerike. U SAD-u kada kažu pre i posle rata ne misle na Prvi ili Drugi svetski rat, već misle na rat severa i juga koji je trajao od 1861. i 1864. godine. Pobedila je strana severa koja je oslobodila robove - kaže Zdravković.

On dodaje da i dalje postoji rasističko raspoloženje u Sjedinjenim Američkim Državama, pa i prema svima koji dolaze van granica ove države.

- Ova devojka je bila ubeđena da je došla u demokratsku zemlju, ali ono što vlada u Nju Jorku nije pisano pravilo na drugom mestu, posebno ne na jugu. Do Džimija Kartera je postojao zakon da postoje odvojene klupe za belce - kaže Zdravković.

Zdravković kaže da ukoliko gledamo video zapis ubistva, primećuje se da u tom vagonu nema belaca, pa kaže da je moguće da je devojka sela u pogrešan vagon pored agresivnog čoveka, koji je proglašen za neuračunljivog. Zdravković veruje da je ubica bio siguran da je bio isprovociran od strane bele žene.

Tulić: Ovo je smrt duše

Tulić navodi da ovde nije u pitanju osuđivanje ili neosuđivanje dela, jer su svi svesni krivice ubice, ali je veći problem to što su ljudi u vagonu dozvolili da Irina iskrvari pred njima.

- Ovo je smrt duše. Greh je smrt duše. Ako mene pitate, ovo je saučesništvo u ubistvu, kao građanin ja bih ove ljude teretila. Ne znam da li u zakonu postoji odrednica za to - kaže Tulić.

Ona dodaje da su najčešće ugrožene kategorije u nekim drušvima istovremeno one najagresivnije.

- U Americi su se desila dva bitna ubistva, drugo je Čarli Kirk koji je ubijen zbog svog mišljenja. Oba ubistva pokazuju gubitak tolerancije na različitosti. Postali smo neempatični. Šta se desi čoveku koji okrene glavu? Svi su videli šta se dogodilo i svi su preskakali - kaže Tulić.

Tulić kaže da je opasno targetirati osobu i reći da je ušla u pogrešan vagon jer moramo imati garantovanu bezbednost u svakom vagonu sveta.

Lazić: Ovako nastaje civilizacija u kojoj život ne znači ništa

Lazić kaže da je civilizacija ušla u pogrešan vagon, a da je samoljublje i manjak reakcije što ne ostavlja prostora za dijalog postaje civilizacija u kojoj ljudski život ništa ne znači.

- Svi se zaklinju u ljudska prava i mir u svetu ali niko to ne sprovodi. Ako čovek ne poove policiju kada komšija tuče ženu, to je isto krivično delo. Empatija je ono što drži društvo kao skupinu jedinki - kaže Lazić.

Lazić kaže da nas ljudskost povezuje i da je zbog toga do sada društvo i opstalo, pa je govorio o ubistvu Čarlija Kirka:

- Imao sam prilike da upoznam Kirka. Čim sam rekao da sam Srbin, rekao je da je znao Srbe i da je živeo u Čikagu. Nisam se slagao sa njegovim tezama, ali on je bio hrišćanin koji je ubijen pred ženom i decom jer je drugačije mislio - kaže Lazić.

Velimirović: Kada je prišao jedan čovek, svi su počeli da prilaze

Velimirović kaže da to što nije pomogao Irini nije odraz straha, već nešto što se u psihologiji naziva ignorisanjem u masi:

- Iz dva razloga se ovo dešava. Većina ljudi zbog pojačanog individualizma koji je nametnuo zapad, a došao nam je sa kapitalizmom nama Srbima koji smo generalno kolektivistički nastrojen narod. Mi u konzumerizmu gledamo samo sebe. Ako ja idem sa posla, neću da skrećem pažnju, neću da rizikujem. Druga strana novčića je verovanje da će neko drugi reagovati. Na videu se vidi da kada je jedna osoba počela da prilazi, svi su počeli da prilaze - kaže Velimirović.

