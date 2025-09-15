Slušaj vest

U zajedničkom saopštenju, četiri zemlje su u petak pozvale na tromesečno humanitarno primirje u Sudanu, nakon čega bi usledili prekid vatre i devetomesečna tranzicija na civilnu vladu.

Insistirale su da ova tranzicija mora biti "inkluzivna i transparentna" i završena na vreme "kako bi se ispunile težnje sudanskog naroda za mirnim uspostavljanjem nezavisne civilne vlade sa širokim legitimitetom i odgovornošću".

Kartum je "pozdravio svaki regionalni ili međunarodni napor koji doprinosi okončanju rata", ali je dodao da svaki politički proces mora "poštovati suverenitet države i njenih legitimnih institucija", koje su trenutno pod kontrolom vojske.

"Samo sudanski narod ima pravo da odredi kako će se njime upravljati u okviru nacionalnog konsenzusa", ​​pod vođstvom prelazne vlade, dodaje se.

Od aprila 2023. godine, Sudan je razoren sukobom između vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku.

Stradale su desetine hiljada ljudi, raseljeni su milione i u zemlji je, prema oceni Ujedinjenih nacija, jedna od najgorih humanitarnih kriza na svetu.