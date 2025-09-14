Slušaj vest

Nakon ubistva, FBI je prvobitno ponudio nagradu do 100.000 dolara.

Iznos je ubrzo počeo da raste zahvaljujući privatnim donacijama. Aleks Bruesevic, savetnik Donalda Trampa, dodao je 25.000 dolara, a konzervativni aktivista Robi Starbak obećao je isti iznos.

1/5 Vidi galeriju Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

Ključni doprinos dao je milijarder Bil Akman, koji je ponudio čak milion dolara!

Nakon što je kao osumnjičeni identifikovan 22-godišnji Tajler Robinson iz Jute, a u njegovoj predaji je učestvovala njegova porodica, Akman se oglasio na Tviteru kako bi pojasnio da li oni ispunjavaju uslove za nagradu.

„Nekoliko ljudi izrazilo je zabrinutost da bi otac Tajlera Robinsona mogao dobiti nagradu za predaju svog sina, što potiče na razmišljanje“, napisao je.

"Uvek održim svoju reč"

„Prvo, da bi nagrade bile efikasne u pronalaženju kriminalaca, moraju se isplatiti čak i ako je primalac prevarant ili nešto gore. Međutim, u ovom slučaju, ako se utvrdi da je Tajlerov otac bio umešan ili je na drugi način delovao nemarno i time doprineo Čarlijevoj smrti, građanska tužba ili krivični progon poništiće svaku nepravednu naknadu“, pojasnio je Akman.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Milijarder je dodao da je čuo da se porodica namerava odreći prava na nagradu.

"Dakle, da, isplatićemo nagradu, ako je zaslužena, onome koga FBI imenuje kao osobu koja je pružila informacije koje su dovele do Tajlerovog hapšenja. Uvek održavam svoju reč", zaključio je.

Ipak, prema ranijem policijskom izveštaju, vlasti nisu direktno kontaktirale Robinsonovog oca, već porodični prijatelj.

"Uveče 11. septembra 2025. član porodice Tajlera Robinsona obratio se porodičnom prijatelju, koji je kontaktirao Kancelariju šerifa okruga Vašington s informacijama da im je Robinson priznao ili implicirao da je počinio incident", stoji u izveštaju.

Ta informacija potom je prosleđena nadležnim istražiteljima i FBI-u.