Papa Lav XIV obeležio je danas svoj 70. rođendan zahvaljujući se Bogu, svojim roditeljima i svima koji su se molili za njega.
PAPA LAV XIV PROSLAVIO 70. ROĐENDAN: Vernici doneli balone i čestitke u Vatikan!
Vernici okupljeni na Trgu Svetog Petra tokom njegovog tradicionalnog podnevnog blagoslova nosili su transparente sa natpisom "Srećan rođendan", balone i čestitke, prenosi AP.
- Dragi moji, izgleda da znate da sam danas napunio 70 godina. Zahvaljujem Gospodu, svojim roditeljima i svima koji su me se setili u svojim molitvama - rekao je papa Lav uz aplauz okupljenih, prenosi Politika pisanje Tanjuga.
Kada je prošlog maja izabran sa 69 godina, Robert Prevost postao je najmlađi papa od 1978. godine, kada je Karol Vojtila izabran za papu Jovana Pavla II sa 58 godina.
Kurir.rs/Politika
