Slušaj vest

Vernici okupljeni na Trgu Svetog Petra tokom njegovog tradicionalnog podnevnog blagoslova nosili su transparente sa natpisom "Srećan rođendan", balone i čestitke, prenosi AP.

- Dragi moji, izgleda da znate da sam danas napunio 70 godina. Zahvaljujem Gospodu, svojim roditeljima i svima koji su me se setili u svojim molitvama - rekao je papa Lav uz aplauz okupljenih, prenosi Politika pisanje Tanjuga.

Kada je prošlog maja izabran sa 69 godina, Robert Prevost postao je najmlađi papa od 1978. godine, kada je Karol Vojtila izabran za papu Jovana Pavla II sa 58 godina.

Kurir.rs/Politika

Ne propustitePlanetaRUSKA MINISTARKA KRENULA NA USTOLIČENJE PAPE, A ONDA JE DOŠLO DO "TEHNIČKOG PROBLEMA": Avion se okrenuo i vratio u Moskvu, razlog je neverovatan!
102 AP Alessandra Tarantino.jpg
PlanetaOBJAVLJEN SNIMAK! Papa Lav XIV udara snimatelja u papamobilu na Trgu Svetog Petra! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-09-08 162400.png
PlanetaPAPA LAV XIV PRIMIO VENSA I RUBIJA U POSETU! Visoki američki zvaničnici prisustvovali audijenciji u Vatikanu (FOTO)
papa Lav XIV i Džej Di Vens
PlanetaPUTIN NE ŽELI DA PREGOVARA U VATIKANU, A OVO JE RAZLOG?! Krvavi RAT U UKRAJINI bi mogao da se reši na jednom od ovih pet mesta!
Vladimir Putin