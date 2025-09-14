Slušaj vest

U poruci poslatoj AFP-u, neimenovani izvor tvrdi da je GUR, u saradnji sa vojnim jedinicama, izvršio napad u subotu u ruskom regionu Oriol i jedan u nedelju ujutru u Lenjingradskoj oblasti.

Ruske vlasti su ranije danas saopštile da su dva voza iskočila iz šina rano jutros u odvojenim delovima zapadnog Lenjingradskog regiona.

Mašinovođa je poginuo i poremećen je železnički saobraćaj, rekao je guverner regiona.

Kurir.rs/Beta

