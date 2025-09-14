Ukrajina je odgovorna za dve sabotaže na ruskoj železničkoj mreži, u kojima su poginule najmanje tri osobe, saznaje danas agencija Frans pres iz izvora u ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi (GUR).
Planeta
DVA VOZA IZLETELA IZ ŠINA U RUSIJI, IMA MRTVIH, ŠIRE SE DRAMATIČNI SNIMCI! U pitanju je UKRAJINSKA SABOTAŽA?! Hitno se oglasile ruske vlasti! (VIDEO, FOTO)
U poruci poslatoj AFP-u, neimenovani izvor tvrdi da je GUR, u saradnji sa vojnim jedinicama, izvršio napad u subotu u ruskom regionu Oriol i jedan u nedelju ujutru u Lenjingradskoj oblasti.
Ruske vlasti su ranije danas saopštile da su dva voza iskočila iz šina rano jutros u odvojenim delovima zapadnog Lenjingradskog regiona.
Mašinovođa je poginuo i poremećen je železnički saobraćaj, rekao je guverner regiona.
Kurir.rs/Beta
