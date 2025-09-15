Najmanje 19 žena i dece poginulo je u saobraćajnoj nesreći u državi Zamfara, na severozapadu Nigerije, saopštili su danas meštani i sindikalni zvaničnik.
TRAGEDIJA U SRCU AFRIKE: U stravičnoj saobraćajnoj nesreći stradalo 19 ljudi, otkriven uzrok katastrofe?
"Vozač autobusa se zaustavio na sredini delimično srušenog mosta Gvali, blizu sela Fas, da proveri stanje puta ispred", rekao je za AFP Abubakar Muhamed, zvaničnik Nacionalnog sindikata radnika u drumskom prevozu.
Prema njegovim rečima, nesreća se dogodila u subotu uveče, kad je autobus skliznuo unazad i pao u reku ispod. U toj nesreći je poginulo 19 žena i dece.
On je rekao da je uzrok nesreće nekorišćenje ručne kočnice.
Žrtve su bile deo povorke koja je pratila tek udatu ženu do kuće njenog supruga.
Saobraćajne nesreće su česte u Nigeriji, gde su mnogi putevi loše održavani.
U toj zemlji je prošle godine bilo 9.570 nesreća u kojima je stradala 5.421 osoba.
