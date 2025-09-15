Slušaj vest

"Vozač autobusa se zaustavio na sredini delimično srušenog mosta Gvali, blizu sela Fas, da proveri stanje puta ispred", rekao je za AFP Abubakar Muhamed, zvaničnik Nacionalnog sindikata radnika u drumskom prevozu.

Prema njegovim rečima, nesreća se dogodila u subotu uveče, kad je autobus skliznuo unazad i pao u reku ispod. U toj nesreći je poginulo 19 žena i dece.

On je rekao da je uzrok nesreće nekorišćenje ručne kočnice.

Žrtve su bile deo povorke koja je pratila tek udatu ženu do kuće njenog supruga.

Saobraćajne nesreće su česte u Nigeriji, gde su mnogi putevi loše održavani.

U toj zemlji je prošle godine bilo 9.570 nesreća u kojima je stradala 5.421 osoba.

Kurir.rs/Beta

