"Povreda rumunskog vazdušnog prostora ruskim dronovima je još jedno neprihvatljivo kršenje suvereniteta države članice EU", napisala je Kaja Kalas na platformi Iks (X).

Prema njenoj oceni, to "nepromišljeno zaoštravanje ugrožava regionalnu bezbednost".

"Izražavamo solidarnost sa Rumunijom", dodala je Kaja Kalas.

Rumunija je u subotu saopštila da je dron povredio rumunski vazdušni prostor tokom ruskog napada na infrastrukturu u susednoj Ukrajini, nekoliko dana nakon što je Poljska osudila ulazak ruskih bespilotnih letelica na poljsku teritoriju.

Rumunska vojska je poslala dva borbena aviona F-16 da prate situaciju u vezi sa bombardovanjem ukrajinske teritorije. Oni su otkrili dron u vazdušnom prostoru Rumunije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Letelica je praćena dok nije nestala sa radara.

"Dron nije leteo iznad naseljenih područja i nije predstavljao neposrednu pretnju po stanovništvo u Rumuniji, koja je kao i Poljska članica NATO", saopštilo je Ministarstvo.

Kurir.rs/Beta

