Slušaj vest

"Pronađena su tela mnogih ljudi koji su stradali u tržnim centrima, kućama i drugim zgradama koje su zapaljene ili uništene", navelo je Ministarstvo zdravlja povodom posledica protesta koji su doveli do ostavke premijera Šarme Olija.

Prema zvaničnim podacima, u neredima je povređeno najmanje 2.113 osoba.

Sušila Karki rekla je da će vlada platiti po oko 7.100 dolara porodicama ubijenih, a obezbediće besplatnu zdravstvenu brigu za povređene.

Ona je počela da obavlja dužnost premijera u zgradi blizu nekadašnjih prostorija predsednika vlade, koje su zapaljene za vreme protesta.

Predsednik Nepala Ram Čandra Paudel pozvao je u utorak sve strane, uključujući i građane koji protestuju, da potraže mirno rešenje kroz dijalog za tekući pokret generacije Z.

Žena bivšeg premijera živa spaljena

Apel je usledio usred višednevnih nasilnih demonstracija u kojima je najmanje 21 osoba poginula, a stotine povređeno kada su snage bezbednosti otvorile vatru na demonstrante ispred Federalnog parlamenta.

Demonstranti su kasnije upali u ključne vladine institucije, uključujući i Kancelariju predsednika u Šital Nivasu, dok je supruga bivšeg premijera Nepala Džale Nat Kanale preminula nakon što je živa spaljena kada je njena kuća zapaljena.

Regionalni mediji su preneli da su tri policajca linčovana uprkos tome što su položili oružje nakon napada demonstranata.

Nepalska vojska je ranije javno pozvala građane, posebno mlade, da ostanu uzdržani i čuvaju istorijsko i kulturno nasleđe nacije tokom ovog perioda nemira.