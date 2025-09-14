Slušaj vest

Prema izveštaju, nastavnik je takođe sugerisao da je Kirk zaslužio da bude ubijen i održao govor učenicima o antifašizmu i transrodnim pitanjima.

„Nekoliko učenika iz njegovog razreda otišlo je kući i požalilo se roditeljima, traumatizovani time što su bili primorani da više puta gledaju snimak smrti uhvaćene kamerom“, rekao je izvor za Toronto Sun nakon šokantnog incidenta u školi u Torontu u četvrtak.

1/5 Vidi galeriju Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

„Roditelji su potom kontaktirali administratore škole, koji će ga staviti na prinudno odsustvo od početka nastave 12. septembra 2025. godine.“

Izvor je dodao: „Dok je više puta puštao ovaj video, održao je govor učenicima o antifašizmu, transrodnim pitanjima i kako je Čarli Kirk zaslužio da mu se to dogodi.“

U petak je svim učenicima pogođenim prikazivanjem snimka poslato pismo u kojem se navodno ponašanje nastavnika opisuje kao „krajnje zabrinjavajuće i potpuno uznemirujuće“, prenosi Toronto Sun.

„Tokom časa, učenicima je navodno prikazan deo nasilnog videa kao odgovor na pitanja o nedavnom tragičnom događaju u Sjedinjenim Državama“, navodi se u pismu koje je potpisala direktorka škole Corvette Junior Public School, Dženifer Kopti.

U pismu se navodi da je video navodno prikazan učenicima petog i šestog razreda - obično starim 10-11 godina - od strane člana osoblja koji je nadgledao nastavu francuskog jezika i nije bio redovni učitelj.

„Iako istraga tek treba da se sprovede kako bi se saznali svi detalji, izveštaj o ovom incidentu je krajnje zabrinjavajući i potpuno neprihvatljiv“, nastavlja se u pismu.

„Svesni smo ozbiljnosti ovog slučaja i preduzeli smo hitne korake da sledimo sve odgovarajuće politike i procedure“, napisala je Kopti.

„Nastavnik je razrešen svih nastavnih dužnosti do okončanja istrage i neće biti u školi“, navodi se dalje. Pomoć je ponuđena svoj deci traumatizovanoj incidentom, dodala je Kopti.

„Takođe želim da vas uverim da nam je najveći prioritet pružanje podrške učenicima. Socijalni radnici su stavljeni na raspolaganje školi“, navodi se u pismu.