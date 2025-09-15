Slušaj vest

Ministar finansija SAD Skot Besent treba da se sastane sa visokim kineskim zvaničnicima, uključujući vicepremijera He Lifenga, kako bi razgovarali o ekonomskim i trgovinskim pitanjima, kao i o aplikaciji TikTok, potvrdile su obe strane.

"Kineska i američka delegacija sastale su se danas radi razgovora o ekonomskim i trgovinskim pitanjima", javila je kineska agencija Sinhua iz Madrida.

Kineska delegacija je u Madridu do srede, rekli su kineski zvaničnici.

Trgovinske tenzije između Pekinga i Vašingtona su se postepeno povećavale 2025. godine, a dve zemlje su se uključile u zaoštravanje po pitanju carinskih mera.

Tokom godine, carine između SAD i Kine dostigle su nivoe tri puta veće od normalnih sa obe strane, što je poremetilo lance snabdevanja.

Od tada, Vašington i Peking su postigli sporazum o smirivanju tenzija, privremeno snižavajući carine na 30 odsto za SAD i 10 odsto za Kinu.

U avgustu su se dve zemlje složile da odlože sprovođenje daljih povećanja carina na međusobni izvoz za 90 dana, produžavajući trgovinski sporazum do 10. novembra.

Visoki zvaničnici obe zemlje takođe treba da razgovaraju o platformi društvenih medija TikTok.

Rok za pronalaženje kupca koji nije iz Kine ili zabranu aplikacije u SAD produžen je do 17. septembra, posle trećeg odlaganja američkog predsednika Donalda Trampa.

Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Američki savezni zakon koji zahteva prodaju ili zabranu TikToka iz razloga nacionalne bezbednosti trebalo je da stupi na snagu dan pre Trampove inauguracije u januaru.

Kinesko Ministarstvo trgovine pozvalo je u petak Vašington da "sarađuje sa Kinom na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnih konsultacija, kako bi se međusobne zabrinutosti rešile dijalogom i pronašlo rešenje problema".

Kurir.rs/Beta

