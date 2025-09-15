RUBIO U IZRAELU, NETANJAHU GOVORIO O ODNOSIMA SA SAD: "Poseta Izraelu pokazuje snagu veza između dve zemlje"
"Poseta pokazuje snagu izraelsko-američkog saveza. Taj savez je jak, izdržljiv kao kamenje Zida plača koga smo upravo dotakli", rekao je Netanjahu tokom zajedničke posete Zidu plača Starom gradu Jerusalima.
Rubio je doputovao u Izrael, dok je Stejt department ranije saopštio da je svrha njegovog putovanja da pruži uveravanja Izraelu u podršku SAD, uoči predstojećeg priznanja palestinske države od strane nekoliko zemalja na Generalnoj skupštini UN.
Do posete dolazi uprkos negodovanju američkog predsednika Donalda Trampa zbog izraelskog napada na lidere palestinskog islamističkog pokreta u Kataru, koji je saveznik SAD.
Bombardovanje je bilo usmereno na zvaničnike Hamasa koji su se sastali u stambenom kompleksu u srcu Dohe, glavnog grada Katara koji posreduje u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze.
