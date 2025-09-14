Slušaj vest

To danas piše list "Katmandu tajms" i navodi da je šteta veća nego od razornog zemljotresa 2015. godine, magnitude 7,8, drugog najvećeg u istoriji te zemlje.

Sada - a jesen je glavna turistička sezona u Nepalu, zbog štete od nemira neće doći stotine hiljada stranih turista, pre svega iz susedne Indije, niti Nepalci iz inostranstva koji tada masovno dolaze da s porodicama u domovini slave višednevne praznike.

Protesti štete svima

Štete od protesta imaju svi- od vlasnika malih radnji, velikih lanaca samousluga, hotela, prevoznika, uključujući avionske, piše "Katmandu tajms".

Popularna turistička odredišta su poharana, hoteli spaljeni do temelja, uključujući najnoviji i najveći, prošle godine izgrađen "Hilton" s pet zvezdica u Katmanduu, na ulicama mnogih gradova svuda su izgoreli automobili, kamioni i autobusi.

“Privredni rast će ove fiskalne godine biti manji od jedan odsto”, rekao je ekonomista Čandra Mani Adhikari.

Naveo je da veliku štetu od nemira imaju kompanije koje uplatama poreza najviše pune državni budžet: - lanac samousluga "Bhat-Bhateni" čija je većina radnji opljačkana pa uništena, međunacionalni poslovni konglomerat 200 komopanija - od finansija do hrane "Chaudhary Group" i telekomunikacioni gigant "Ncell".

Šteta od nemira se nadovezala na ovogodišnju jaku i dugotrajnu sušu, a za vanredne izbore najavljene za mart država mora da negde nađe 30 milijardi rupija (180 miliona evra), rekao je Adhikari.

Procena privrednika je za sada da je zbog uništavanja samo tokom jedne noći nemira bez posla ostalo 10.000 ljudi.

Udruženje hotelijera računa da je taj sektor imao 25 milijardi rupija štete (150 miliona evra), a Udruženje prodavaca automobila štetu računa na 15 milijardi (90 miliona evra).

Veliki nepalski hotelijer Jogendra Šakja je rekao za "Katmandu tajms" da ovonedeljno smirivanje stanja i postavljanje nove, privremene vlade mogu da uvere strane turiste da ipak dođu. A koliko će biti štete u narednih šest meseci, do vanrednih izbora zakazanih za mart, smatra on, zavisi od političke stabilnosti i ponašanja stranka: da li će se vratiti destruktivnoj taktici razaranja rivala i gaženja propisa, a to bi turizam mogao platiti.

Nepal i njegovih 30 miliona stanovnika prolaze kroz mnoge nevolje posle pobede levičara 2006. u građanskom ratu i potom ukidanja monarhije.