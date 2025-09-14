Slušaj vest

Poljski ministar u intervjuu za Gardijan upozorio je da bi reakcija Poljske bila znatno oštrija da je bilo ljudskih žrtava.

"Dronovi su mogli da budu naoružani, ali nisu. Nisu doprli do cilja, načinjene su sitne materijalne štete. Niko nije povređen. Da je u napadu neko povređen, ili da je bilo mrtvih, odgovor bi bio znatno oštriji. Na takvog agresora i lažova kao što je Vladimir Putin deluju samo najjača sredstva pritiska", kazao je Šikorski.

Ministar je kategorično odbio sugestije američkog predsednika Donalda Trampa da su ruski dronovi mogli da zalutaju i greškom uđu u Poljsku.

"Mogu da poverujem da jeste zalutao jedan ili dva, ali 19 grešaka tokom jedne noći, za sedam sati, žao mi je, ali u to ne verujem", rekao je poljski ministar.

Šikorski je najavio da će ukrajinski instruktori obučavati poljske vojnike za borbu s dronovima jer imaju bolju opremu protiv bespilotnih letilica i više iskustva u odbijanju te vrste ruskih napada.

"To Zapad mora da hitno uzme u obzir u svojim razmišljanjima - da će Ukrajinci nas obučavati kako da se suprotstavimo Rusiji, a ne obrnuto", rekao je Šikorski i dodao da će obuka biti u jednom od centara NATO u Poljskoj.

Šikorski koji je bio u Kijevu je iz odande apelovao je da se Ukrajini ne daju garancije koje posle Zapad neće ispuniti, kao recimo garancije bezbednosti po uzoru na kolektivnu odbranu iz Člana 5. Sporazuma NATO, a da Ukrajina ostane van zapadnog vojnog saveza.

"Mislim da je to malo verovatno. Jer ako hoćete da ratujete s Rusijom, možete to (primenu Člana 5.) da učinite već sada, ali ja ne vidim voljne za to. U međunarodnim odnosima su najgore one garancije koje nisu verodostojne", kazao je Šikorski.