Nijedan slon nije poginuo na prugama indijske države Tamil Nadu skoro dve godine, kažu nadležni, a za to je zaslužna veštačka inteligencija (AI).
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA ČUVA BEZBEDNOST: Pogledajte kako AI sistem spašava živote slonova u Indiji (VIDEO)
Duž pruge je postavljen AI sistem za nadzor koji se sastoji od 12 tornjeva, opremljenih kamerama sa senzorima za pokret i toplotu.
Kada sistem za nadzor uoči slonove u blizini pruge, lokalni timovi upozoravaju mašinovođe da uspore i dozvole životinjama da pređu bezbedno.
Do sada je zabeleženo 6.500 bezbednih prelazaka.
Kurir.rs/BBC na srpskom
