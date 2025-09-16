Slušaj vest

Duž pruge je postavljen AI sistem za nadzor koji se sastoji od 12 tornjeva, opremljenih kamerama sa senzorima za pokret i toplotu.

Kada sistem za nadzor uoči slonove u blizini pruge, lokalni timovi upozoravaju mašinovođe da uspore i dozvole životinjama da pređu bezbedno.

Do sada je zabeleženo 6.500 bezbednih prelazaka.

Kurir.rs/BBC na srpskom

