Al Tani je to rekao uoči sastanka arapskih i muslimanskih lidera u Dohi koji dolaze da osude Izrael zbog bombarodvanja zgrade u glavnom gradu Katara u utorak, 9. septembra, gde je nameravao da pobije lidere palestinskog pokreta Hamas iz Gaze, ali to nije uspelo.

U tom napadu Izraela je poginulo pet nižih zvaničnika Hamasa i jedan pripadnik snaga bezbednosti Katara.

Taj napad je izazvao široku osudu, uključujući i od bogatih zalivskih monarhija, saveznika SAD.

"Došlo je vreme da međunarodna zajednica okonča dvostruke standarde i kazni Izrael za sve zločine koje je počinio", rekao je katarski premijer.

"Izrael mora znati da neće uspeti rat istrebljenja kojem je naš bratski palestinski narod izložen, a čiji je cilj da ih protera", istakao je Al Tani o ratu u Pojasu Gaze kojeg Izrael vodi izazvan napadom Hamasa na njegov jug 7. oktobra 2023. godine.

Sastanak u ponedeljak u Dohi odražava "široku arapsku i islamsku solidarnost sa Državom Katar pred kukavičkom agresijom Izraela ..., kao i kategorično odbacivanje državnog terorizma koji sprovodi Izrael", njavio je domaćin Katar.

