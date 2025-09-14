RUSKI DRON PONOVO U NATO PROSTORU, I TO U SRPSKOM KOMŠILUKU: Rumunija oštro OSUDILA Moskvu posle upada, BORBENI AVIONI F-16 PRATILI PRETNJU, ali nisu pucali!
Taj incident se dogodio nekoliko dana posle upada ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske.
Rumunija, zemlja članica NATO-a "oštro osuđuje neodgovorne akcije Rusije i naglašava da one predstavljaju novi izazov za regionalnu bezbednost i stabilnost u regionu Crnog mora", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Dodaje se da takvi incidenti pokazuju rusko nepoštovanje međunarodnog prava.
Rumunija je u subotu uveče saopštila da je njen vazdušni prostor povređen dronom tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu. To je bio dron "Geran", koji Rusija koristi u svojim napadima na Ukrajinu.
Rumunija poslala je u subotu uveče dva borbena aviona F-16 da prate situaciju.
Ti avioni su "otkrili dron u nacionalnom vazdušnom prostoru", koji je leteo oko 50 minuta iznad istoka Rumunije pre nego što je napustio njen vazdušni prostor u blizini grada Pardina, krećući se ka Ukrajini, navodi se u saopštenju rumunskog ministarstva.
"Piloti su dobili ovlašćenje da obore metu, ali u trenutku kada su imali direktan kontakt, procenili su kolateralne rizike i odlučili da ne otvaraju vatru", dodaje se u saopštenju.
Taj upad se dogodio četiri dana pošto je 19 ruskih dronova primećeno u poljskom vazdušnom prostoru, što se dešava prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Rumunija je od početka rata nalazila fragmenata dronova koji su pali na njeno tlo.
U februaru je gornji dom Parlamenta Rumunije zakon dozvolio obaranje dronova koji krše vazdušni prostor.
