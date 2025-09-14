DEČAK (4) I DEVOJČICA (6) OSTALI ZAGLAVLJENI NA KROVU ZGRADE Prolaznici ugledali NEVEROVATNU scenu: Hitne službe jedva spasile brata i sestru
Šetači su odmah pozvali policiju i hitnu pomoć.
Šef vatrogasne službe je rekao stanici: „Kada smo stigli, dvoje dece je sedelo neobezbeđeno i samo na krovu, oko 14 metara iznad zemlje. Bosonogi i sa plišanim medvedićem. I neprimećeno od strane njihove majke.
Vatrogasci i policija osigurali decu konopcima
Spasilačka akcija je morala biti brzo sprovedena – koristeći konopac koji je bačen kroz krovni prozor policajcu na drugom prozoru, spasilačka ekipa je u početku uspela da obezbedi decu.
Na kraju se otac vratio kući, otrčao je na tavan i popeo se i na krov. Tamo je otišao do svoje dece i na kraju ih odveo vatrogascu, koji je dečaka i devojčicu izvukao u zgradu kroz krovni otvor.
Otac je objasnio ekipama hitnih službi da je jednom tokom leta popravljao crepove i popeo se na krov kroz otvor. Njegova deca su to tada videla – i sada su očigledno to kopirala.
Spasilačka akcija je trajala oko 20 minuta – šok je verovatno trajao malo duže.
Kurir.rs/Bild