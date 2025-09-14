Slušaj vest

Pripadnici zloglasne čečenske specijalne jedinice Akhmat suočavaju se sa epidemijom smrtonosne hemoragijske groznice. Najmanje trojica vojnika obolela su od hantavirusa, bolesti koju prenose glodari, a koja je među ruskim i ukrajinskim trupama poznata kao "mišja groznica", piše The Telegraph.

Najteži oblik bolesti, poznat kao hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), započinje simptomima sličnim gripu koji se razvijaju u povišenu temperaturu i bolove u stomaku. Kasnije faze uključuju nagli pad krvnog pritiska, krvarenje iz očiju i na kraju otkazivanje bubrega. U zavisnosti od soja virusa, smrtnost može dostići i do 38 procenata. U Evropi se najčešće javlja blaži soj, kod kojeg je smrtnost znatno niža.

Važno je napomenuti da se hantavirus ne prenosi sa čoveka na čoveka, već isključivo kontaktom sa zaraženim urinom, izmetom ili pljuvačkom glodara.

Foto: JOSE COLON / AFP / Profimedia

"Miševi su svuda. Budimo se jer trče preko nas"

Bolničarka iz bataljona Akhmat, sa pozivnim znakom Shama, potvrdila je za jedan ruski Telegram kanal da su položaji njenih saboraca preplavljeni miševima. "Miševi su svuda. Budimo se jer nam trče preko nas", izjavila je. Iako je miševe opisala kao "bespomoćne životinje", priznala je da njeni saborci ne dele njeno mišljenje.

"Trojica naših ljudi obolela su od mišje groznice i ne bi se složili sa mnom", dodala je. Trenutno nije poznata tačna razmera širenja zaraze unutar jedinice, koja je stacionirana u blizini Zaporožja na jugoistoku Ukrajine.

Kompanija za zdravstvenu analitiku Airfinity, koja prati izbijanja zaraznih bolesti, upozorila je da ovaj slučaj "naglašava zdravstvene rizike koje predstavljaju loši životni uslovi i nekontrolisane populacije glodara na bojištima". "Iako su potvrđena samo tri slučaja, ograničen medicinski pristup i kretanje među jedinicama znači da bi više slučajeva moglo ostati neotkriveno, povećavajući potencijal za šire širenje i operativne poremećaje", stoji u njihovom izveštaju.

Ovo nije prvi put da se ruske snage suočavaju sa ovom bolešću. Tokom 2023. godine zabeležena je eksplozija slučajeva među ruskim snagama u Harkovu, a ukrajinska vojna obaveštajna uprava (GUR) tada je tvrdila da virus "masovno kosi" kremaljske trupe.

Bataljon Akhmat učestvuje u borbama u Ukrajini od samog početka invazije. Iako su često ismevani zbog propagandnih video zapisa koje snimaju za čečenskog vođu Ramzana Kadirova, optuženi su za brojne ratne zločine, uključujući mučenje civila.

Trenutno ne postoje specifični lekovi za hantavirus. Iako su razvijene dve vakcine, odobrena su za upotrebu samo u Južnoj Koreji i Kini i namenjena su specifičnim sojevima virusa. Hantavirusi su prisutni širom sveta, ali su najčešći u ruralnim oblastima Azije.