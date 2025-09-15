Slušaj vest

Dečak je hitno prevezen u bolnicu s teškim povredama, tamo je operisan, piše talijanski Corriere.

Hospitalizovan je u univerzitetskoj bolnici Umberto I zbog preloma lica.

Iako mu život nije ugrožen, lekari su još uvek oprezni s prognozama.

Napad se dogodio u petak, dok je dečak slavio rođendan s prijateljima i roditeljima.

Podnesene prijave

Policija je intervenisala ubrzo nakon poziva te identifikovala napadače, trojicu dečaka starih samo sedam, devet i jedanaest godina.

Slučaj je odmah prijavljen Tužilaštvu za maloletnike. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde tačne okolnosti i motive napada.

Budući da su mlađi od 14 godina, napadači nisu krivično odgovorni.

Međutim, prijave su podnesene kako bi se utvrdila moguća odgovornost njihovih roditelja, za koje nije poznato jesu li bili prisutni u parku u vreme napada.

Prema dostupnim informacijama, trojica maloletnika potiču iz porodica stranog porekla koje žive na tom području.

Kurir.rs/Index

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA U ITALIJI: Prevrnuo se brod sa migrantima, najmanje 20 žrtava
brod.jpg
PlanetaDVOJE UMRLO U ITALIJI NAKON ŠTO SU POJELI SENDVIČ! Dečak na intenzivnoj, bakterija napada nervni sistem i paralizuje mišiće!
Trovanje hranom.jpg
PlanetaPANIKA U ITALIJI! Zastrašujući požari na Vezuvu, eruptirala Etna, dim se vidi iz Pompeje! (VIDEO)
Etna, ilustracija
PlanetaBISKUP LATINSKE PATRIJARŠIJE U JERUSALIMU: Situacija u Gazi moralno neprihvatljiva
x01 EPA Haitham Imad.jpg

BONUS VIDEO

Maloletnici pljačkaju apoteke i brutalno napadaju radnike - Najstariji napadač ima tek 14 godina Izvor: Kurir televizija