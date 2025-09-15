DECA MONSTRUMI PALICAMA UNAKAZILA DEČAKA (9) NA NJEGOV ROĐENDAN! Napadači imaju 7, 9 i 11 godina, mališanu SMRSKALI LICE! Detalji stravičnog zločina u Italiji
Dečak je hitno prevezen u bolnicu s teškim povredama, tamo je operisan, piše talijanski Corriere.
Hospitalizovan je u univerzitetskoj bolnici Umberto I zbog preloma lica.
Iako mu život nije ugrožen, lekari su još uvek oprezni s prognozama.
Napad se dogodio u petak, dok je dečak slavio rođendan s prijateljima i roditeljima.
Podnesene prijave
Policija je intervenisala ubrzo nakon poziva te identifikovala napadače, trojicu dečaka starih samo sedam, devet i jedanaest godina.
Slučaj je odmah prijavljen Tužilaštvu za maloletnike. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde tačne okolnosti i motive napada.
Budući da su mlađi od 14 godina, napadači nisu krivično odgovorni.
Međutim, prijave su podnesene kako bi se utvrdila moguća odgovornost njihovih roditelja, za koje nije poznato jesu li bili prisutni u parku u vreme napada.
Prema dostupnim informacijama, trojica maloletnika potiču iz porodica stranog porekla koje žive na tom području.
