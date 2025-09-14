Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp, čiji je Kirk bio saveznik, krivi “radikalnu levicu” za njegovu smrt i preti joj - “uništenjem”.

- Radikalni levičarski ludaci jednostavno moraju da budu uništeni - rekao je Tramp, preneo je “Politiko”.

Tuča na bdenju

Masovna tuča izbila je na bdenju za Kirka ispred zgrade državnog Kapitola Ajdaha u Bojsiju, istog dana kad je aktivista ubijen. Kako prenosi “Foks njuz”, muškarac u beloj majici koji je prolazio biciklom povikao je okupljenima “je**š Čarlija Kirka”, što je izazvalo bes.

Policija je kasnije identifikovala muškarca kao Terija Vilsona (41), lokalnog aktivistu pokreta Crni životi su važni (BLM).

Jedan od okupljenih, Alfonso Ajala (51), je prišao Vilsonu, usledila je žustra rasprava koja je brzo eskalirala u fizički sukob. Dok su neki iz mase uzvikivali “SAD! SAD!“, a drugi ih molili da prestanu, tuča se nastavila. Na uznemirujućem snimku se vidi kako Vilson pada na zemlju, dok ga udaraju i šutiraju, pre nego što je ustao i uzvratio na udarce. Tuča se nastavila sve dok nije došla policija. Uhapšeni su i Vilson i Ajala.

Haos u Londonu

U međuvremenu, više od 100.000 ljudi okupilo se u subotu u Londonu na jednom od najvećih skupova u poslednjih nekoliko decenija. Skup “Ujedinite kraljevstvo” organizovao je desničar Tomi Rominson, a američki milijarder Ilon Mask - nekad saveznik i saradnik Trampa sa kojim se u međuvremenu zavadio - prisustvovao je događaju putem video-linka.

Londonska policija saopštila je da je uhapsila 25 osoba na nasilnom protestu, a da je 26 pripadnika snaga bezbednosti povređeno u sukobima sa demonstrantima.

“NBC njuz” navodi da je Robinson iskoristio atentat na Kirka da mobiliše podršku uoči skupa. On je na snimku upućenom pristalicama govorio o Kirku, pominjući “ko**le koje ga je ubilo, ili organizaciju, korporaciju ili vladu koja ga je ubila”, preneo je “NBC njuz”.

- U čast Čarliju Kirku i u čast slobode, marširamo 13. (septembra) - napisao je Robinson u odvojenom postu na “X”.

Onlajn obračuni

Kirk se smatrao jednim od ključnih saveznika Trampa. CNN navodi da je on odigrao ključnu ulogu u Trampovoj pobedi na izborima, osiguravajući dobru izlaznost među mladima. Šokantni slučaj izazvao je javnu debatu o sve većoj polarizaciji političkog dijaloga u SAD i doveo do talasa otkaza.

Desetine objava na društvenim mrežama i poruke koje navodno slave ubistvo Kirka trenutno su u fokusu konzervativnih aktivista, zvaničnika iz redova Republikanske stranke i sajtova za targetiranje koji organizuju onlajn kampanje kako bi kaznili korisnike koji su ih postavili, piše CNN.

Oni koji su postali predmet kampanje tvrde da sada primaju zastrašujuće pretnje i boje se da će postati žrtve nasilja. Kanadska novinarka Rejčel Gilmor izjavila je da je "prestrašena" zbog mogućih odmazda od strane Kirkovih, kako je navela, "desničarskih fanova" nakon ubistva.

Talas otkaza

Zbog reakcija na društvenim mrežama povodom ubistva Kirka, više ljudi u SAD ostalo je bez posla, navode američki mediji. Među onima koji su u poslednjih nekoliko dana otpušteni, suspendovani ili kritikovani zbog svojih stavova s tim u vezi, nalaze se nastavnici, vatrogasci, novinari, političari, zaposleni u Tajnoj službi, prenosi "Gardijan".

Američki ministar obrane Pit Hegset naredio je osoblju da pronađe i identifikuje pripadnike vojske i sve pojedince povezane sa Pentagonom koji su se rugali ili odobravali ubistvo Kirka.

Otkazi su usledili u trenutku kad Trampova administracija najavljuje da će preduzeti akciju protiv stranih državljana za koje smatra da "hvale, opravdavaju ili omalovažavaju" Kirkovo ubistvo i samog Kirka.

Tramp preti levici

Tramp je nakon ubistva Kirka zaoštrio retoriku i usmerio je protiv levice. Rekao je da “radikalni levičarski ludaci jednostavno moraju da budu uništeni”, preneo je “Politiko”.

- Moramo biti hrabri u životu. I imamo sjajnu zemlju. Imamo radikalne levičarske ludake i jednostavno ih moramo uništiti - rekao je on odgovarajući na pitanje novinara da li ima poruku za konzervativce koji bi mogli da se osećaju kao da su mete radikalnih grupa.

U snimljenom obraćanju iz Ovalnog kabineta nakon pucnjave, Tramp je okrivio “radikalnu levicu” za njegovu smrt.

- Imamo radikalnu levičarsku grupu ludaka. Jednostavno apsolutne ludake. I rešićemo taj problem – rekao je on, dodajući da će pozvati svoje pristalice da slede nenasilni put kao odgovor na pucnjavu.

Šta dalje

Upućeni izvori rekli su “CBS njuzu” da će Trampova administracija uputiti Kongresu zahtev za dodatnih 58 miliona dolara za povećanje bezbednosti izvršne i sudske vlasti nakon ubistva Kirka.

Zvaničnik Bele kuće potvrdio je da će dodatna sredstva biti namenjena Američkoj službi federalnih šerifa, kao i za pojačanu zaštitu sudija Vrhovnog suda. Trampova administracija takođe je izrazila podršku dodatnom finansiranju zaštite članova Kongresa, ali bi konačna odluka o tome mogla biti prepuštena zakonodavnoj vlasti.

- Moramo da zaštitimo ljude koji se kandiduju za javne funkcije, jer u suprotnom niko neće želeti to da radi. O tome intenzivno razmišljamo dok se istovremeno suočavamo sa traumom posle onoga što se dogodilo" - rekao je predsednik Predstavničkog doma američkog Kongresa Majk Džonson.