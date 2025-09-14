Slušaj vest

Tebun je 28. avgusta razrešio dužnosti Nadira Larbauija, koji je bio premijer od novembra 2023. godine, i zamenio ga ministrom industrije Sifijem Griebom.

Nisu dati detalji o razlozima za smenjivanje.

"Predsednik Republike mi je... dao uputstva da dam prioritet služenju alžirskim građanima i unapređenju privrede... na regionalnom i međunarodnom nivou", rekao je Grib u kratkom video-snimku Sifi Grib (54), doktor fizike i hemije, ranije je bio predsednik Upravnog odbora katarsko-alžirske kompanije Algerian Qatari Steel (AQS).

Kurir.rs/Beta

