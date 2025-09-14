Slušaj vest

Rezultati pokazuju da jeCDU osvojila 34,6 odsto glasova, 0,4 odsto više nego na prethodnim izborima u toj državi.

"Izborni cilj je postignut. Mi smo najjača partija, mi smo broj jedan među lokalnim partijama. Rešenja i pragmatična politika hrišćanskih demokrata pokazali su se uspešnim", rekao je premijer Severne Rajne-Vestfalije Hendrik Vist, prenosi Dojče vele.

Socijaldemokratska partija doživela je težak poraz. U svojoj nekadašnjoj tradicionalnoj tvrđavi podrška joj je pala na samo 22 odsto, što joj je najlošiji rezultat u istoriji lokalnih izbora u toj pokrajini.

Drugi veliki pobednik izbora je Alternativa za Nemačku, koja je dobila 15,3 odsto, što je trostruko više nego na prethodnim izborima, kada je imala 5,1 odsto.

"Ovaj rezultat Alternative nas mora naterati na razmišljanje i ne može nam dopustiti da mirno spavamo", izjavio je Vist.

Veliki pad zabeležili su i Zeleni, čija je podrška sa 20 dosto iz 2020. pala na 12,9 procenata. Levica je dobila 5,3, a FDP 3,3 odsto glasova.

Iako demohrišćani slave pobedu, poslednja nacionalna anketa iz avgusta pokazala je da je Alternativa za Nemačku postala najpopularnija stranka u zemlji.

Kad bi se sada održali parlamentarni izbori, 26 odsto Nemaca glasalo bi za AfD, pokazuje istraživanje koje je sproveo Institut Forsa. Konzervativni blok CDU/CSU kancelara Fridriha Merca pao je na drugo mesto, sa podrškom od 24 odsto.