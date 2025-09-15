Slušaj vest

Američi predsednik Donald Tramp upozorio je kasno sinoć Izrael da bude oprezan, nekoliko dana posle napada na zvaničnike palestinskog pokreta Hamas u Kataru, zemlji koju američki predsednik smatra "veoma dobrim saveznikom".

- Katar je veoma dobar saveznik. Izrael i svi ostali, morate da budete oprezni. Kada napadate ljude, morate biti oprezni - rekao je Tramp novinarima.

Predsednik SAD je dodao da je "veoma nezadovoljan" izraelskim napadom izvršenim u utorak u Dohi, glavnom gradu Katara gde se nalazi politička kancelarija Hamasa.

Napad Izraela na Katar, eksplozije u Dohi, gađano rukovodstvo Hamasa. Foto: Pritnscreen/X

Američke diplomate su ocenile da taj napad ipak neće uticati na odnose sa Izraelom.

Katar je jedan od posrednika u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze, gde je rat pokrenut napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Izraelski napad, u kojem je ubijeno pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskih snaga bezbednosti, izazvao je široku osudu, posebno u arapskom svetu.

Katarske vlasti su pozvale međunarodnu zajednicu da "prekine sa dvostrukim standardima" prema Izraelu i kazni tu zemlju.

Tramp u Kataru Foto: Alex Brandon/AP

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regionu.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaRUBIO U IZRAELU, NETANJAHU GOVORIO O ODNOSIMA SA SAD: "Poseta Izraelu pokazuje snagu veza između dve zemlje"
profimedia-0964792911.jpg
PlanetaTRAMP SE OGRADIO OD NAPADA IZRAELA NA KATAR: To nije moja odluka već premijera Netanjahua
tramp netanjahu.jpg
PlanetaOVAKO JE POČEO BRUTALAN IZRAELSKI NAPAD NA KATAR: Dim kuljao nad naseljem, čulo se najmanje pet detonacija (VIDEO)
Katar.jpg
PlanetaNAKON TRAMPA I IZRAEL UPUTIO "POSLEDNJE UPOZORENJE" HAMASU! Ministar odbrane Kac naredio palestinskim ekstremistima da se predaju ili suoče s uništenjem
Untitled-1-Recovered.jpg