Rano jutros zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihterove skale pogodio je grčko ostrvo Amorgos, oživljavajući sećanja na intenzivnu seizmičku aktivnost koja je potresala region u februaru ove godine.

Grčki mediji prenose navode atinskog Instituta za geodinamiku da je potres bio na dubini od 10,8 kilometara, a epicentar se nalazio 14 kilometara južno i jugozapadno od Arkesinija na Amorgosu.

Zemljotres, koji se osetio i na Amorgosu i na obližnjem Santoriniju, povezan je sa istom linijom raseda koja je odgovorna za seriju zemljotresa u februaru.

Eftimios Lekas, predsednik Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa (OASP), koji je i zimus bio zadužen za praćenje potresa na Santoriniju, obratio se na grčkoj državnoj televiziji ERT kako bi uverio javnost da se takva aktivnost i očekuje u ovom seizmički aktivnom regionu.

- Ovaj zemljotres ne predstavlja razlog za zabrinutost. To je deo očekivanog seizmičkog obrasca nakon glavne aktivnosti u februaru. Očekujemo zemljotrese u rasponu do pet stepeni Rihterove skale u ovom području - poručio je Lekas.

Iako nije prijavljena šteta ili povređeni, ovaj događaj služi kao podsetnik koliko je geološki nestabilan taj region.

Vlasti Grčke nastavljaju da prate situaciju i pozivaju stanovnike da ostanu oprezni, ali mirni.

