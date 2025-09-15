Slušaj vest

Međunarodni sajam trgovine uslugama (CIFTIS) završen je u nedelju u Pekingu sa potpisivanjem preko 900 sporazuma u različitim sektorima, uključujući građevinarstvo, informacione tehnologije i finansije. Događaj je istakao snažno globalno učešće i inovacije u digitalnoj trgovini.

Sajam, održan u industrijskom parku Šougang, privukao je učesnike iz više od 60 zemalja i preko 20 međunarodnih organizacija.

Kompanije, „jednorozí“ i vodeća preduzeća sa liste ‘Fortune Global 500’ predstavile su 198 dostignuća u oblastima kao što su veštačka inteligencija, fintech, zdravstvo i zelene tehnologije. Među njima, bilo je 109 lansiranja novih proizvoda, sa inovacijama u preciznoj medicini, audiovizuelnoj tehnologiji ultra-visoke definicije, fotonskim kvantnim računarima i bioničkim ćelijskim senzorima.

„Dodatno ćemo iskoristiti ulogu sajma CIFTIS kao platforme za promociju razvoja, širenje otvorenosti i podsticanje inovativne saradnje, osiguravajući da se rezultati i konsenzus postignuti na ovogodišnjem sajmu pretvore u opipljive ishode“, izjavio je Džu Guangjao, zvaničnik Odeljenja za trgovinu uslugama Ministarstva trgovine.

Tokom sajma došlo je do intenzivnog sklapanja poslova. Australija, ovogodišnja počasna zemlja domaćin, ostvarila je 15 namera za saradnju sa kineskim partnerima u oblastima finansija i obrazovanja.

Više od 8.500 poslovnih sastanaka organizovano je putem digitalne platforme sajma, dok je posećenost stručnjaka porasla za 12% u odnosu na prošlu godinu, dostigavši brojku od oko 116.000 posetilaca.