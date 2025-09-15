Slušaj vest

Starlink, satelitski internet servis u vlasništvu milijardera Ilona Maska, zabeležio je danas prekid usluga na globalnom nivou.

Kijev indipendent prenosi da je to objavila istoimena kompanija na zvaničnom sajtu.

Navodi se da su usluge koje pruža Starlink od životne važnosti za bolnice, škole i vojne jedinice na prvoj liniji fronta širom Ukrajine.

- Starlink je ponovo u kvaru duž cele linije fronta - napisao je na Telegramu Robert Brovdi zvani Mađar, glavni komandant ukrajinske vojske za borbu bespilotnim letelicama.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Daundetektor, sajt prati prekide rada sajtova i drugih internet usluga, registrovala je desetine hiljada žalbi korisnika širom sveta.

Kompanija je saopštila da istražuje uzrok prekida rada.

Oko sat vremena kasnije, Brovdi je izvestio da internet konekcija počinje "postepeno da se obnavlja", iako Starlink nije zvanično potvrdio potpuni oporavak.

1/12 Vidi galeriju Tramp i Mask Foto: Evan Vucci/AP

Ovo je drugi prekid rada Starlinka u poslednjih nekoliko meseci.

Navodi se da je ulog ovde visok za Ukrajinu, jer je Starlink zamenio veliki deo uništene komunikacione infrastrukture zemlje i omogućava i civilnu i vojnu povezanost na internet.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski dron pogodio brod ruske Crnomorske flote kod Novorosijska Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X

Od početka ruske opšte invazije 2022. godine, Kijev je dobio više od 50.000 Starlink terminala, a Poljska je od tog broja obezbedila skoro 30.000, što je najveći doprinos bilo koje zemlje pojedinačno, a ta pomoć je ugrožena odlukom novog predsednika Karola Navrockog.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinska vojska srušila najskuplji ruski dron "Merlin-VR" Foto: Printscreen/X

Ukrajinsko oslanjanje na Starlink je ranije bilo komplikovano zbog tenzija Kijeva sa Maskom.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rojters je u julu 2023. godine izvestio da je milijarder naredio privrem

enu deaktivaciju satelitskog pokrivanja Hersonske oblasti tokom ukrajinske kontraofanzive 2022. godine, što je izazvalo zabrinutost zbog ranjivosti ključnih vojnih sistema zbog oslanjanja na odluke privatnih lica, ali i demanti samog Maska.

(Kurir.rs/The Kyiv Indeprendent/Preveo i priredio: N. V.)

BONUS VIDEO