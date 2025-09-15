Slušaj vest

Skiper obližnjeg broda, koji je prvi pritekao u pomoć ljudima sa jedrilice, ispričao je kako se sve desilo.

Kako je rekao, on je bio na izletu posmatranja delfina sa putnicima, kada je primetio da brod pravi čudne pokrete. Tada je primetio da su kitovi ubice napali jedrilicu.

Orke su navodno dva ili tri puta udarile u jedrilicu, a napad je trajao čak pet minuta. Na snimku na društvenim mrežama vidi se kako orke prilaze brodu pa nestaju ispod njega i udaraju ga, dok on počinje da leluja po vodi. U jednom trenutku u snimku se vidi kako je jedrilica potonula.

Turistički brod je uspeo da spase ljude na jedrilici, koja je, uprkos naporima da je odvuče, na kraju potonula. U međuvremenu je stigla i mornarica i svi su bezbedno prevezeni na obalu.

Petoro članova posade je zatražilo medicinsku pomoć.

Mediji su preneli da je jedrilica u Portugalu potonula "za manje od sat vremena" nakon što su kormilo i trup uništeni.

Dodaje se da ovo nije jedino plovilo koje su napale orke u portugalskim vodama. Ukupno devet ljudi je spaseno u subotu popodne sa dve jedrilice - pomenuta jedrilica, koja je prevozila pet ljudi, i turistički brod kod zaliva Kaškaiš, sa četiri osobe na njemu.

(Kurir.rs/Telegraf)

