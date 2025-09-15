Slušaj vest

Na lokalnim izborima u Severnoj Rajni-Vestfaliji vladajuća nemačka Hrišćanskodemokratska unija (CDU) je zadržala poziciju najjače stranke.

Dojče vele (DW) navodi da su Zeleni pretrpeli značajne gubitke, dok je Alternativa za Nemačku (AfD) ojačala.

U mnogim mestima odluka o tome ko će biti gradonačelnik biće doneta u drugom krugu.

Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora, CDU kancelara Fridriha Merca je osvojio 33,3 odsto glasova u najmnogoljudnijoj pokrajini Nemačke, gde je od 28. juna 2022. na vlasti sa Zelenima.

Hendrik Vist (CDU), premijer Severne Rajne-Vestfalije, izrazio je u izjavi za ARD veliko zadovoljstvo ishodom.

- Izborni cilj je postignut. Mi smo najjača partija, mi smo broj jedan među lokalnim partijama. Rešenja i pragmatična politika demohrišćana pokazali su se uspešnim - kazao je Vist.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) je osvojila 22,1 odsto glasova.

Za CDU i SPD ovo su bili najslabiji lokalni izbori još od osnivanja pokrajine Severna Rajna-Vestfalija 1946. godine.

Ipak, demohrišćani i socijaldemokrate ostvarili su znatno bolje rezultate nego što trenutno beleže na saveznom nivou, prema istraživanjima javnog mnjenja.

Na svim lokalnim izborima u ovohj pokrajini od 1999. godine CDU je izlazila kao najjača politička snaga.

AfD je zabeležio najveći napredak na ovim izborima: s osvojenih 14,5 odsto skoro su utrostručili rezultat iz 2020. godine.

Zeleni su najveći gubitnici, iako trenutno stoje na 13,5 odsto, što je minus od 6,5 procentnih poena u odnosu na prethodne izbore, a pad populanosti beleže i u drugim delovima Nemačke.

Levica ima 5,6 odsto, dok je Partija slobodnih demokrata (FDP) na 3,7 odsto glasova.

Izlaznost je bila 56,8 odsto, doj je u 2020. iznosila 51,9 odsto).

U većini gradova će odluka o gradonačelnici ili gradonačelniku biti doneta u drugom krugu izbora koji se održava se za dve sedmice - 28. septembra.

Diseldorf - glavni grad pokrajine

Na izborima za gradonačlnika daleko najviše glasova (43,4%) je dobio Stefan Keler (CDU), a na drugom mestu je Klara Gerlah (Zeleni) sa 22,1%. U gradskom veću najjača snaga ostaje CDU 33,1% a slede Zeleni (22,1%), SPD 15%, i AfD koja je osvojila 10,8%.

Keln - najveći i jedini milionski grad u pokrajini

Berivan Ajmaz (Zeleni) dobila je najviše glasova (28%) na izborima za gradonačelnicu, a drugi je Torsten Burmajster (SPD) sa 21,4%. Na izborima za gradsko veće: Zeleni 24,9%, SPD 20%,CDU 19,7%, Levica 10.9% i AfD 9,3%.

Duizburg

Na izborima za gradonačlnika u drugi krug idu Seren Link (SPD) koji je dobio 46% i Karsten Gros (AfD) koji je dobio 19,7 %. Na izborima za gradsko veće stvari stoje ovako: SPD 32,6%, AfD 21,2 %, CDU 17,4 %, Zeleni 9,1 %.

Gelzenkirhen

Na izborima za gradonačnika u drugi krug idu Andrea Hence (SPD) koja je dobila 37 odsto glasova i Norbert Emerih (AfD) koji je dobio 29,8%. U gradskom veću: SPD 30,4%, AfD 29,9 %, CDU 19,2%.

Lokalni izbori u Severnoj Rajni-Vestfaliji održavaju se svake pete godine i na njima ne važi cenzus od pet odsto.

Pravo glasa je u nedelju imalo oko 13,7 miliona građana starijih od 16 godina, koji su birali gradska i opštinska veća, okružne skupštine, gradonačelnike i okružne načelnike u ukupno 427 opština.

Birači su mogli da biraju između 20.000 kandidata koji predstavljaju pet glavnih stranaka, kao i regionalne ili lokalne grupe i nezavisne liste.

Ovi izbori su prvi otkako je nova savezna vlada stupila na dužnost u maju ove godine i važe kao svojevrstan test raspoloženja i za saveznu poltiku u Berlinu.

Najvažnija tema - ekonomska politika

Prema istraživanju instituta Infratest Dimap, za 36 odsto birača je navelo da je ekonomska politika bila ključna tema na osnovu koje su se odlučili kome da daju svoj glas.

Potom sledi imigracija/integracija sa 32 odsto.

Javna bezbednost (24%) i školski sistem (23%) bili su odlučujući za oko četvrtinu birača kada su se pitali kome će dati svoj glas.

Zaštita životne sredine i klima bili su važni za svega 19 odsto, dok su saobraćaj (16%), stambeno tržište i kirije (14%) te politika porodice i briga o deci, te tržište rada (13%) našli pri dnu liste.

Najmanje presudno pitanje bilo je upravljanje novcem u gradovima i opštinama (9%).

Nema naznaka zločina u vezi sa smrću sedam kandidata AfD

Smrt sedam kandidata delom ekstremno desničarske AfD tokom predizborne kampanje izazvala je brojne spekulacije na internetu, a oglasio se čak i milijarder i simpatizer stranke Ilon Mask, koji je te smrti nazvao "čudnim".

DW navodi da je kopredsednica AfD Alis Vajdel podstakla teorije zavere tako što je podelila članak penzionisanog ekonomiste Štefana Homburga, u kojem se tvrdi da je broj smrti kandidata AfD "statistički gotovo nemoguć".

Međutim, Martin Vincens, lider AfD u Severnoj Rajni-Vestfaliji, podržao je policiju navodeći da nema dokaza o bilo kakvom zločinu.

On je, ipak, sugerisao da nagađanja o mogućim kriminalnim uzrocima smrti odražavaju "nemilosrdnu borbu koju protiv AfD vodi već godinama" vode nemačke vlasti.

Iako je to bio najveći broj smrtnih slučajeva u jednoj partiji uoči ovih izbora, prema zvaničnim podacima tokom predizbornog perioda preminulo je i devet kandidata drugih stranaka.

Portparol izborne komisije Severne Rajne-Vestfalije izjavio je za agenciju DPA da broj preminulih kandidata "nije značajno veći" u poređenju sa ranijim kampanjama.

AfD je u poslednjim godinama zabeležila istorijski rast, postavši druga najsnažnija politička snaga na nacionalnom nivou, posle demohrišćana.

Ali, pošto ni jedna stranka ne želi u koaliciju s AfD, ona je trenutno najjača opoziciona partija u Bundestagu i nalazi se pod istragom domaće obaveštajne službe zbog "sumnje" na desničarski ekstremizam na nacionalnom nivou.

