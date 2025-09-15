NASTAVAK ISTRAGE NAKON ATENTATA NA SARADNIKA PREDSEDNIKA DONALDA TRAMPA KOJI JE POTRESAO SAD

Osumnjičeni Tajler Robinson (22), koji je uhapšen zbog ubistva Čarlija Kirka (31), saradnika američkog predsedniak Donalda Trampa, "ne sarađuje" sa nadležnima i još nije priznao da je pucao u konzervativnog aktivistu.

To je američkim medijima kazao guverner Jute Spenser Koks.

Republikanski guverner je, govoreći za ABC njuz, kazao je da ljudi bliski Robinsonu sarađuju u istrazi.

BBC prenosi da je Koks u više medijskih gostovanja ponovio zabrinutost u pogledu uticaja društvenih mreža posle Kirkove smrti.

Na Diskordu nisu verovali Robinsonu da je ubica

Njujork tajms je izvestio da je Robinson razgovarao sa više osoba putem platforme za slanje poruka Diskord nakon ubistva.

On se navodno šalio i da je ubica.

Koks je upitan o ovim medijskim navodima.

- Jedino što možemo da potvrdimo jeste da su se ovi razgovori definitivno odigrali, a ljudi sa kojima je razgovarao mu nisu verovali da je on pucao. Sve je bilo šala dok nije priznao da je to stvarno bio on - rekao je guverner Jute.

Robinson je uhapšen pošto se na nagovor oca predao policiji.

Kirk je govorio na Univerzitetu Juta veli u Oremu 10. septembra u okviru turneje "Povratak Amerike".

Koks je ranije rekao za Vol strit džurnal da je Robinson, poreklom iz Jute, bio "duboko indoktriniran levom ideologijom".

On je kazao za CNN kasnije da su tu informaciju dobili od porodice i prijatelja osumnjičenog.

- Mnogo toga saznajemo i mnogo toga ćemo saznati - objasnio je Koks.

On je dodao da kada optužnica bude podignuta, biće "mnogo više dokaza i dostupnih informacija".

Partner "neverovatno spreman na saradnju"

Guverner je rekao da sa nadležnima između ostalih sarađuje Robinsonov cimer i životni partner.

On je rekao da Robinsonov partner nije imao nikakva saznanja o pucnjavi, i da je bio "neverovatno spreman na saradnju" i da "upravo sada" sarađuje s istražiteljima.

Koks je potvrdio da Robinsonov partner trenutno prolazi kroz promenu pola kako bi postao žena, ali da nadležni za sada ne znaju da li je to relevantno za istragu.

Robinson je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, protivzakonito upotrebio vatreno oružje i ometao sprovođenje pravde.

Trenutno je u Okružnom zatvoru Jute bez mogućnosti kaucije.

- Razgovaramo sa raznim ljudima, svima koji su ga poznavali, i pokušavamo da saznamo koji je zapravo bio njegov motiv - kazao je Koks.

Guverner je do sada više puta pozvao na jedinstvo kako bi umirio političke tenzije, a kritikovao je i društvene medije.

Prethodno je društvene mreže nazvao "kancerom", rekavši za CNN da Amerika mora da "izbaci telefone iz učionica" i da snažnije traži odgovornost društvenih platformi.

On je ubistvo Kirka nazvao "direktnim napadom na Ameriku" i kazao da Amerikanci "moraju da se pogledaju u ogledalo i odluče - da li želimo da poboljšamo ili pogoršamo stvari".

Kirkova udovica Erika, obratila se u subotu u suzama, zahvaljujući se svima koji su njenom suprugu pritekli u pomoć i zarekavši se da njegov "glas neće nestati".

Komemorativna služba biće održana 21. septembra na stadionu "Stejt farm" kapaciteta 60.000 mesta u Arizoni, saveznoj državi u kojoj je Kirk živeo sa suprugom i dvoje dece.

Kirk, kontroverzna ličnost američke politike, bio je jedan od najistaknutijih desničarskih aktivista u zemlji i pouzdani saveznik predsednika Donalda Trampa.

Cilj njegove organizacije "SAD na prekretnici" je širenje konzervativnih ideja na američkim koledžima koji naginju liberalizmu.

Organizacija je igrala ključnu ulogu u podsticanju birača da glasaju za Trampa i druge republikanske kandidate na prošlogodišnjim izborima.

BBC navodi da je Kirk bio snažan zagovornik prava na oružje, oštro se protivio abortusu, kritikovao prava transrodnih osoba i promovisao netačne tvrdnje o KOVID-19.

Njegove pristalice tvrdile su da je bio blizak običnim ljudima i da je razumeo njihove brige.

Međutim, njegovi stavovi naišli su na oštre kritike liberala, a protivnici su njegove komentare smatrali duboko uvredljivim za pojedine manjinske grupe, među kojima su LGBT osobe i muslimani.

