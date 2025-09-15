Slušaj vest

Potres je zabeležen 57 kilometara od Burgasa, javlja EMSC.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima EMSC-a, smešten je na dubini od oko 17 kilometara ispod površine zemlje.

Još uvek nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/EMSC

