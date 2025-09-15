Zemljotres jačine 3,4 stepeni Rihtera zabeležen je jutros u 08.01 časova, na području Bugarske.
Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BUGARSKU! Udar jačine 3,4 stepeni po Rihteru u blizini poznatog letovališta
Potres je zabeležen 57 kilometara od Burgasa, javlja EMSC.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima EMSC-a, smešten je na dubini od oko 17 kilometara ispod površine zemlje.
Još uvek nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs/EMSC
