LENA (23) IZ ČISTA MIRA MOMKA UDARALA SEKIROM U GLAVU! Spopala ga dok je spavao, čulo se kao da CEPA DRVA: Policija objavila JEZIVU FOTOGRAFIJU (FOTO)
Njih dvoje su spavali u garaži u gradiću Fargo, kada se oko 5 časova ujutru desio napad. Svedoci su Lenu opisali kao beskućnicu koja je često spavala u kućama i garažama po komšiluku.
Jedan svedok je opisao da je čuo jezive vriske rano ujutru, i da je video Deoliveiru kako udara Granadosa sekiricom. Opisao je i da je čuo zvuk poput "cepanja drveta".
- On veruje da su bila dva udarca jer kada se približio Granadosu, izgledalo je kao da mu je odsečen jedan ili dva prsta - navodi se u optužnici.
Video je i krv koja je šikljala iz Granadosove lobanje.
Deoliveira je potom pobegla sa mesta napada, dok je Granados hitno prebačen u bolnicu.
Deoliveira je uhapšena 7. septembra u Murhedu.
Kada su je slikali u policiji, ona se osmehivala, što je izazvalo pažnju korisnika društvenih mreža i medija.
Određena joj je kaucija od pola miliona dolara.
Granados je istražiteljima rekao da je napadnut bez upozorenja. Kasnije je utvrđeno da su mu prsti na ruci kojoj se branio isečeni u napadu, a na glavi ima veliku posekotinu.
(Kurir.rs/New York Post/Preneo: Đ. M.)
