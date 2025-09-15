Slušaj vest

Njih dvoje su spavali u garaži u gradiću Fargo, kada se oko 5 časova ujutru desio napad. Svedoci su Lenu opisali kao beskućnicu koja je često spavala u kućama i garažama po komšiluku.

Jedan svedok je opisao da je čuo jezive vriske rano ujutru, i da je video Deoliveiru kako udara Granadosa sekiricom. Opisao je i da je čuo zvuk poput "cepanja drveta".

- On veruje da su bila dva udarca jer kada se približio Granadosu, izgledalo je kao da mu je odsečen jedan ili dva prsta - navodi se u optužnici.

Video je i krv koja je šikljala iz Granadosove lobanje.

Deoliveira je potom pobegla sa mesta napada, dok je Granados hitno prebačen u bolnicu.

Deoliveira je uhapšena 7. septembra u Murhedu.

Kada su je slikali u policiji, ona se osmehivala, što je izazvalo pažnju korisnika društvenih mreža i medija.

Lena Deoliveira.JPG
Lena Deoliveira Foto: Cass County Jail

Određena joj je kaucija od pola miliona dolara.

Granados je istražiteljima rekao da je napadnut bez upozorenja. Kasnije je utvrđeno da su mu prsti na ruci kojoj se branio isečeni u napadu, a na glavi ima veliku posekotinu.

(Kurir.rs/New York Post/Preneo: Đ. M.)

