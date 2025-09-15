Medved je snimljen na ulicama grada Loveč u Bugarskoj, što je izazvalo zabrinutost kod lokalnog stanovništva.
(VIDEO) DRAMA U NAŠEM KOMŠILUKU: Medved šetao ulicama, uzbuna u gradu – POLICIJA GA ISPRATILA! Građanima stiglo upozorenje: "Ne prilazite, zovite hitne službe!"
Životinja je primećena protekle noći i snimili su je građani.
Svedoci su rekli da se medved kretao ulicom Stara Planina, a prethodno je viđen na obilaznici oko grada, preneli su bugarski mediji.
Uz pomoć policije, medved je ispraćen iz granica grada.
Na stanovnike Loveča se apeluje da budu izuzetno oprezni i da se ne približavaju životinji. Ukoliko primete medveda, važno je da to odmah prijave na broj za hitne slučajeve 112.
O prisustvu medveda obaveštene su sve nadležne službe, koje će se danas sastati kako bi raspravile o tome koliko je prisustvo medveda opasno, gde se kreće i identifikuju mere za zaštitu građana.
Očekuje se da će nadležne službe objaviti više detalja tokom dana.
