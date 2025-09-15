Slušaj vest

Životinja je primećena protekle noći i snimili su je građani.

Svedoci su rekli da se medved kretao ulicom Stara Planina, a prethodno je viđen na obilaznici oko grada, preneli su bugarski mediji.

Uz pomoć policije, medved je ispraćen iz granica grada.

Na stanovnike Loveča se apeluje da budu izuzetno oprezni i da se ne približavaju životinji. Ukoliko primete medveda, važno je da to odmah prijave na broj za hitne slučajeve 112.

O prisustvu medveda obaveštene su sve nadležne službe, koje će se danas sastati kako bi raspravile o tome koliko je prisustvo medveda opasno, gde se kreće i identifikuju mere za zaštitu građana.

Očekuje se da će nadležne službe objaviti više detalja tokom dana.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustitePlaneta(VIDEO) MEDVED ULETEO U ŠKOLSKO DVORIŠTE! Kamere sve snimile, pogledajte kako je reagovao kad je osetio da su ljudi u blizini! Neverovatne scene u Grčkoj
Medved ušetao u školsko dvorište u Grčkoj
PlanetaDIVAN SNIMAK ZA POČETAK DANA! Medved ugledao tobogan, a onda je krenula prava zabava! (VIDEO)
princap01-ap-agent-green.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BUGARSKU! Udar jačine 3,4 stepeni po Rihteru u blizini poznatog letovališta
shutterstock-1678528081.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO SE RVU NAULJENI BUGARI! Jedan na jedan u BIVOLJOJ KOŽI dok se ulje sliva niz telo - ovako se čuva vekovna tradicija! (VIDEO)
Tradicionalno takmičenje pelivana, nauljeni Bugari, kolaž