(VIDEO, FOTO) VELIKI PROTESTI U TURSKOJ! Glavna opoziciona stranka izvela 50.000 ljudi na ulice Ankare, evo šta traže od Erdogana!
Oni su u majicama s likom osnivača Turske Republike Mustafe Kemala Ataturka mahali turskim zastavama.
Potpredsednik Republikanske narodne partije (CHP) Murat Bakan rekao je da ima 50.000 učesnika u demonstracijama.
Lider stranke Ozgur Ozel rekao da je to skup protiv "puča" koji se sprema za CHP.
"Ova vlada ne želi demokratiju. Zna da ne može da pobedi na izborima ako postoji demokratija. Ne želi pravdu jer zna da ako se pravda zadovolji, neće moći da prikrije svoje zločine", rekao je Ozel.
Ročište pred sudom danas u Ankari ima za cilj da poništi rezultate kongresa CHP-a iz novembra 2023. godine zbog navodne izborne prevare.
Ozel je tada izabran za lidera stranke.
Kritičari smatraju da je sudski postupak smišljen da oslabi CHP, najstariju političku stranku u Turskoj, koja je ubedljivo pobedila Partiju pravde i razvoja predsednika Redžepa Tajipa Erdogana na lokalnim izborima 2024. godine i dobija prednost po anketama.
Kurir.rs/Beta
BONUS VIDEO