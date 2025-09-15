Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je konačno nazvao Rusiju agresorom u ratu protiv Ukrajine, dodatno pokazujući da zaoštrava stav prema Moskvi.

To je objavio Politiko koji navodi da je Tramp, govoreći o žrtvama u redovima ukrajinskih i ruskih trupa, Tramp novinarima sinoć rekao da je "8.000 vojnika poginulo ove nedelje, iz obe zemlje".

- Nešto više iz Rusije, ali kada ste agresor, gubite više - kazao je Tramp.

Briselski sajt podseća da je Tramp ranije odbijao da osudi Moskvu zbog invazije na Ukrajinu, a njegova administracija je u februaru stala na stranu Rusije i Severne Koreje odbacivši usvajanje dokumenta UN kojim se podržava teritorijalni integritet Ukrajine i osuđuje Moskva.

SAD su se takođe usprotivile saopštenju G7 u februaru u kojem se Rusija naziva agresorom.

Tramp je okrivio Ukrajinu za rat, rekavši u aprilu da "ne počinjete rat protiv nekoga ko je 20 puta veći od vas, a zatim se nadate da će vam ljudi dati neke rakete".

Promena tokom ovog leta

Ali, Trampov stav prema Kremlju se promenio tokom ovog leta, a njegova administracija vrši sve veći pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina dok on opstruiše Trampove posredničke napore za uspostavljanje direktnih mirovnih pregovora Kremlja s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim.

- Zaustavio sam sedam ratova i mislio sam da će ovaj biti lak za mene, ali ovo se ispostavilo kao teško. Mislim da ja moram da pričam u ime svih. Oni (Zelenski i Putin) se mrze. Toliko se mrze da ne mogu da dišu - rekao je Tramp.

Politiko navodi da, pošto Trampov oštriji stav nije uspeo da natera Putina da sedne za pregovarački sto sa Zelenskim uprkos naporima Bele kuće nakon samita na Aljasci, američka administracija se suočava sa sve većim pozivima za uvođenje strožih sankcija Rusiji.

Tramp je u nedelju izneo tvrdnju da planira da to učini, ali tek nakon što Evropa prestane da kupuje rusku naftu na koju troši više nego na pomoć Kijevu i pooštri sopstveni režim sankcija.

Evropa da prestane da kupuje rusku naftu

Iako je Tramp rekao da su evropske zemlje njegovi "prijatelji", one i dalje "kupuju naftu od Rusije".

- Ne želim da kupuju naftu. I sankcije koje uvode nisu dovoljno stroge. Spreman sam da uvedem sankcije, ali će morati da ih pooštre srazmerno onome što ja radim - dodao je Tramp.

Mađarska i Slovačka su najveći kupci ruskih energenata u EU i protivile su se dosadašnjim naporima Evropske komisije da je postepeno ukine.

U petak je američki ministar energetike Kris Rajt rekao za Politiko da SAD žele "da istisnu sav ruski gas" sa tržišta.

- Što više možemo da ugušimo sposobnost Rusije da finansira ovaj ubilački rat, to bolje za sve nas - poručio je Rajt.

