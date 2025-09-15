Slušaj vest

Sada je stigla i prva reakcija iz Rusije na tu ideju.

"Idioti, to bi značilo rat NATO-a i Rusije"

Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je da bi sprovođenje ideje o uspostavljanju zone zabrane letenja iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO-a obaraju ruske dronove značilo rat između Alijanse i Rusije.

„Ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane letenja nad Ukrajinom' i dozvoljavanje NATO zemljama da obaraju naše dronove značiće samo jedno: rat NATO-a sa Rusijom“, napisao je na svom Telegram kanalu, komentarišući izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog o uvođenju zone zabrane letenja nad Ukrajinom.

Medvedev je primetio da ga je „moćna evropska inicijativa ‘Eastern Sentry’“ zabavila. „Izgleda da je to sve što je ostalo od ‘koalicije voljnih’“, istakao je.

Političar se osvrnuo i na posetu Ukrajini estonskog ministra odbrane Hanna Pevkura.

„U Kijev je stigao estonski ministar odbrane. Preti. Što je zemlja manja, to su njeni lideri skloniji agresiji i gluposti“, naveo je Medvedev.

Ipak, dok Rusija poriče da je ciljala Poljsku, nekoliko evropskih zemalja pojačalo je podršku u odbrani poljskog vazdušnog prostora kao odgovor.

Francuska, Nemačka i Danska svaka će doprineti tom planu, saopštili su lideri NATO. Ministarstvo odbrane Velike Britanije reklo je da je "u potpunosti posvećeno odigravanju svoje uloge" u jačanju odbrane i najavilo da će uskoro potvrditi detalje.

Rusija dronovima testirala eskalaciju?

Poljski ministar u intervjuu za Gardijan upozorio je da bi reakcija Poljske bila znatno oštrija da je bilo ljudskih žrtava.

"Dronovi su mogli da budu naoružani, ali nisu. Nisu doprli do cilja, načinjene su sitne materijalne štete. Niko nije povređen. Da je u napadu neko povređen, ili da je bilo mrtvih, odgovor bi bio znatno oštriji. Na takvog agresora i lažova kao što je Vladimir Putin deluju samo najjača sredstva pritiska", kazao je Šikorski.

1/4 Vidi galeriju Ruski dronovi u Poljskoj Foto: STR/AP, WOJTEK JARGILO/PAP

Ministar je kategorično odbio sugestije američkog predsednika Donalda Trampa da su ruski dronovi mogli da zalutaju i greškom uđu u Poljsku.

"Mogu da poverujem da jeste zalutao jedan ili dva, ali 19 grešaka tokom jedne noći, za sedam sati, žao mi je, ali u to ne verujem", rekao je poljski ministar.

Šikorski je najavio da će ukrajinski instruktori obučavati poljske vojnike za borbu s dronovima jer imaju bolju opremu protiv bespilotnih letilica i više iskustva u odbijanju te vrste ruskih napada.

"To Zapad mora da hitno uzme u obzir u svojim razmišljanjima - da će Ukrajinci nas obučavati kako da se suprotstavimo Rusiji, a ne obrnuto", rekao je Šikorski i dodao da će obuka biti u jednom od centara NATO u Poljskoj.

Šikorski koji je bio u Kijevu je iz odande apelovao je da se Ukrajini ne daju garancije koje posle Zapad neće ispuniti, kao recimo garancije bezbednosti po uzoru na kolektivnu odbranu iz Člana 5. Sporazuma NATO, a da Ukrajina ostane van zapadnog vojnog saveza.

"Mislim da je to malo verovatno. Jer ako hoćete da ratujete s Rusijom, možete to (primenu Člana 5.) da učinite već sada, ali ja ne vidim voljne za to. U međunarodnim odnosima su najgore one garancije koje nisu verodostojne", kazao je Šikorski.

Radoslav Šikorski Foto: Aleksander Kalka/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rumunija osudila upad ruskih dronova

Rumunija je juče osudila upad ruskog drona u njen vazdušni prostor tokom ruskog napada na susednu Ukrajinu u subotu, navodeći da akcije Moskve predstavljaju "novi izazov" za bezbednost Crnog mora.

Rumunija, zemlja članica NATO-a "oštro osuđuje neodgovorne akcije Rusije i naglašava da one predstavljaju novi izazov za regionalnu bezbednost i stabilnost u regionu Crnog mora", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Dodaje se da takvi incidenti pokazuju rusko nepoštovanje međunarodnog prava.

Rumunija je u subotu uveče saopštila da je njen vazdušni prostor povređen dronom tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu. To je bio dron "Geran", koji Rusija koristi u svojim napadima na Ukrajinu.

Rumunija poslala je u subotu uveče dva borbena aviona F-16 da prate situaciju.

Ti avioni su "otkrili dron u nacionalnom vazdušnom prostoru", koji je leteo oko 50 minuta iznad istoka Rumunije pre nego što je napustio njen vazdušni prostor u blizini grada Pardina, krećući se ka Ukrajini, navodi se u saopštenju rumunskog ministarstva.

"Piloti su dobili ovlašćenje da obore metu, ali u trenutku kada su imali direktan kontakt, procenili su kolateralne rizike i odlučili da ne otvaraju vatru", dodaje se u saopštenju.

Taj upad se dogodio četiri dana pošto je 19 ruskih dronova primećeno u poljskom vazdušnom prostoru, što se dešava prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Rumunija je od početka rata nalazila fragmenata dronova koji su pali na njeno tlo.

U februaru je gornji dom Parlamenta Rumunije zakon dozvolio obaranje dronova koji krše vazdušni prostor.

Kurir.rs/Index

BONUS VIDEO