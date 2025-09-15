Slušaj vest

Zajednička rusko-beloruska vojna strateška vežba "Zapad-2025" počela je u petak, 12. septembra, u vreme pojačanih tenzija sa NATO-om i dva dana nakon što je Poljska oborila ruske dronove koji su ušli u njen vazdušni prostor. Vežba će trajati do 16. septembra.

Prisustvo Amerikanaca na vojnom poligonu u Belorusiji predstavljeno je kao iznenađenje.

- Ko bi pomislio da će jutro još jednog dana vojnih vežbi Zapad 2025 početi ovako - saopštilo je belorusko Ministarstvo odbrane.

Dodaje se da su američki vojni oficiri bili među predstavnicima 23 zemlje, uključujući dve članice NATO-a, Tursku i Mađarsku.

"Pokazaćemo vam sve što vas zanima"

Ministarstvo je objavilo video snimak dva uniformisana američka oficira koji zahvaljuju Hrenjinu na pozivu i rukuju se sa beloruskim ministrom odbrane.

- Pokazaćemo vam sve što vas zanima, šta god želite. Možete obići poligon za obuku, razgovarati sa ljudima - rekao im je ministar. Amerikanci su odbili da razgovaraju sa novinarima.

Prisustvo američkih oficira je najnoviji znak otopljavanja odnosa između Vašingtona i Belorusije, bliskog ruskog saveznika koji je dozvolio Moskvi da koristi njenu teritoriju za slanje desetina hiljada vojnika u Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Džon Koul, Trampov predstavnik, bio je prošle nedelje u Minsku na razgovorima sa beloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom, koji je pristao da oslobodi 52 zatvorenika iz svojih zatvora, uključujući novinare i političke protivnike.

Zauzvrat, SAD su ublažile sankcije beloruskoj nacionalnoj avio-kompaniji Belavija, dozvolivši joj da servisira i kupuje delove za svoju flotu, koja uključuje avione Boing.

Moskva i Minsk insistiraju da je vežba Zapad 2025 isključivo odbrambene prirode i da nemaju nameru da napadnu nijednu članicu NATO-a. Ipak, vojni savez predvođen SAD odgovorio je sopstvenom operacijom "Istočna garda" nakon što su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor 9. i 10. septembra.

Tramp želi da ponovo otvori američku ambasadu. u Belorusiji u bliskoj budućnosti, normalizuje veze i oživeti ekonomske i trgovinske odnose, rekao je Koul.

